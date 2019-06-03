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Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında Kylian Mbappe, rakibinin sol ayak bileğine basması sonrası yerde kaldı ve soyunma odasına sekerek gitti.
Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

Fransa'nın yıldızlarından Kylian Mbappe, Türkiye maçı öncesi sakatlık geçirdi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu üçüncü maçında karşılaşacağımız Fransa'da Kylian Mbappe, şoku yaşandı. Horozlar'ın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başlayan Mbappe, ilk yarının son dakikalarında sol ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlık geçirdi.

Sekerek oyundan çıkan yıldız futbolcunun, 8 Haziran'da A Milli Takımımızla oynanacak maçta yer alıp almayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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