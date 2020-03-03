Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için konvoy düzenledi. Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce aracı Türk bayraklarıyla süsledi. Ardından Kars yolu üzerindeki Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı'na geçen vatandaşlar, burada dev Türk Bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı, İstiklal Marşı okuyup, şehitler için dua etti.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.