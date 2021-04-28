Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketi kapsamında, çevik dönüşümü hızlandırma programı ÇEVİX ve yeni performans sistemi uygulaması MEXCHANGE'i, ilk kez iş dünyası ile buluşturdu.

MESS tarafından düzenlenen, "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliği, çevrim içi yapıldı.

Etkinliğin açılışından konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sendikalarının 62 yıllık kurumsal birikimi ve 250 lider üye şirket ile sanayide dönüşümün öncüsü olduğunu belirtti.

Türkiye'de birçok ilke imza atan MESS'in, dünyanın en büyük, gelişmiş ve kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'i geçen yıl hizmete açtığını anımsatan Akkol, Dünya Ekonomik Forumu'na üye olan ilk işveren sendikası olduklarını vurguladı.

"En iyi partnerlerle şirketlerin dönüşümüne destek olacağız"

Dünyadaki trendleri takip etmekle kalmayıp, onlara yön verecek bir iklim yaratmak için de çalıştıklarını ifade eden Akkol, şöyle konuştu:

"İş yapış şekilleri ile müşteri ve çalışan beklentilerindeki hızlı değişim, şirketleri daha hızlı, esnek ve çevik olmaya zorluyor. Şirketlerin değişen taleplere cevap üretebilmesi için iş yapış biçimlerini gözden geçirmesi, daha dinamik ve çevik bir yapıda hizmet vermesi, çalışanlarının performanslarını daha esnek şekilde değerlendirmesi önem kazanıyor. MESS olarak, pek çok ilk ve öncü uygulamanın ardından çalışma kültüründeki dönüşüme de liderlik ediyoruz.

Dijital dönüşüm sürecinde, çalışma kültürü de dönüşmek zorunda. ÇEVİX ve MEXCHANGE hizmetlerimiz ile Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz. ÇEVİX ile şirketlerin üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda çevik dönüşümü uygulayarak, daha rekabetçi olmasını hedefliyoruz. MEXCHANGE ile şirketlere performans yönetim sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla en baştan kurgulayabilecekleri imkanı sunuyoruz."

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, ÇEVİX ve MEXCHANGE'i, Türk sanayisinin dönüşümüne öncülük etmek için kurulan MEXT çatısı altında sunacaklarını belirterek, "Yerli ve uluslararası en iyi partnerlerden oluşturduğumuz ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne destek olacağız. Uygulamalarımız, bilgilendirme, danışmanlık, eğitim, teknoloji ve yazılım desteklerinin tümünü kapsıyor. Çalışma kültürü dönüşümü için tek çatı altında, uçtan uca tüm hizmetlerin sunulması Türkiye'de bir ilk oluyor." dedi.

Murat Ülker ve Levent Çakıroğlu deneyimlerini paylaştı

Çevik çalışma modeli ve yeni nesil performans sistemi uygulamalarının tüm boyutlarıyla ele alındığı etkinliğin, "Liderlerin Perspektifinden Kültürel Dönüşüm Vizyonu" Panelinde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ülker ve Çakıroğlu, şirketlerindeki çevik dönüşüm ve yeni nesil performans sistemi deneyimlerini paylaştı.

"Küresel İsimler İş Modellerinde Dönüşümün Yol Haritasını Çiziyor" başlıklı panelde ise çevik yönetim anlayışının öncüsü Scrum.org'un CEO'su Dave West ve çevik şirketleri bir araya getiren Business Agility Institute'ün kurucusu Evan Leybourn, çevik çalışma prensiplerini benimseyen şirketlerin kazanımlarına dair katılımcılara küresel perspektif sundu.

Yeni nesil performans sistemlerinin tasarımında dünyada öncü kurumların başında gelen Willis Towers Watson'ın Global Direktörlerinden John Bremen de yeni nesil performans sisteminin yarattığı katma değer hakkında küresel deneyimlerini anlattı.

Etkinliğin "CEO'lar İyi Uygulama Örneklerini Anlatıyor" Paneline, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, TürkTraktör Genel Müdürü ve MESS Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Özüner, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young katıldı. Panelistler, şirketlerindeki başarılı dönüşüm örneklerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

ÇEVİX hızlı olmayı ve rekabetçi kalmayı sağlıyor

Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı, organizasyonların hızını artırarak rekabetçi olmalarını sağlıyor. ÇEVİX hizmeti geliştirilirken, Türkiye ve dünyada çevik dönüşüm konusunda uzmanlaşmış pek çok farklı program incelendi, çevik yöntemlerle çalışan küresel şirketler detaylı şekilde araştırıldı.

Ayrıca, 100'den fazla kurumla doğrudan görüşme yapılarak, verdikleri hizmetler değerlendirildi.

Şirketler, ÇEVİX ile çevik dönüşümü üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda uygulayarak daha rekabetçi olacak.

MEXCHANGE ile hedefler esnek kurgulanıp, dinamik yönetiliyor

Çevik yönetim ile organizasyonlar dönüşürken, şirketlerin insan kaynakları süreçlerinde de yeni bir yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. MESS bu ihtiyaca cevap üretmek için çevik dönüşümü yeni nesil performans sistemi ile destekleyecek bir hizmet tasarladı.

MEXCHANGE, etkili hedef koyma yöntemi OKR (Objectives and Key Results) felsefesi temelinde, performans yönetimini, yeni nesil bir bakış açısıyla ele alıyor. Danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve yazılım destekleri bütünsel olarak veriliyor.

MEXCHANGE ile şirketlere, performans yönetim sistemlerini en baştan kurgulayabilecekleri bir hizmet sağlanıyor. Mobil platform üzerinden uygulanabilen sistem sayesinde hedefler, esnek şekilde kurgulanıp yıl içerisinde dinamik olarak yönetilebiliyor. Hedeflerin belirlenmesi ve takibine şeffaflık getiriliyor. Ekipler arası geri bildirimle, yıl sonu ile sınırlı kalmayan performans ve gelişim takibi yapılıyor. Ekiplerin kariyer gelişimi ön plana alınıyor.