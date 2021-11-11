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Türkiye Minikler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası başladı

Mersin'de Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası başladı.
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 5 gün sürecek organizasyona 17 ilden toplam 64 takım ve 310 sporcu katıldı.

Organizasyonu Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da takip etti. Turnuvanın açılışını yapan Tulay, "Bu turnuvaya katılan sporcularımız uzun zamandan beri yüz yüze turnuva yapmayan çocuklarımızdı. Yüz yüze turnuva yapmak, sporcularımızın taşlara dokunarak oynamasının keyfi bir başka. Turnuvaya güzel bir ilgi var, 17 ilden 67 takım ve 310 sporcu katılıyor. Salgın koşullarını ön planda tutarak yapılan turnuvanın herkes için sağlıklı ve güzel bir atmosferde geçmesini diliyorum" dedi.

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