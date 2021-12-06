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Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Başkanı Taklacı, mobilya sektörünün büyüme trendinde olduğunu belirterek, "Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 6. sıraya yükseldik." ifadesini kullandı.
Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi

Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün gerçekleştirdiği ihracata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mobilya sektörünün büyüme trendinde olduğunu belirten Taklacı, "Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 6. sıraya yükseldik. Dünya mobilya ihracatının yüzde 3'ünü gerçekleştiriyoruz. Bu yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 25 artışla 3,9 milyar dolar mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Bunun yanında her geçen yıl azalan mobilya ithalatı da bu yıl 500 milyon dolar civarında seyretti. Özellikle salgın nedeniyle büyük tesislerin kısmi çalışma modeline geçmesi, üretici esnafın önünü açtı. Üretimin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli esnaf gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Taklacı, 2021'de dünya mobilya ihracatında ilk 6'ya girmeyi hedeflediklerinin ve bu hedefin çok daha erken geldiğinin altını çizerek, yıl sonunda ilk 5 mobilya ihracatçı ülkesinden biri olmaya çok yaklaşıldığını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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