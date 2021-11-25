Türkiye Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu'daki bir okulun önünde düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölüme neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu’nun Hodan Mahallesi'ndeki bir okulun önünde sabah saatlerinde en az 8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği kaydedildi.

Somali polisi gün içinde yaptığı açıklamada, kentte Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bombalı saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlenmişti.