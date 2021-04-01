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Türkiye Mozambik'in kuzeyinde devam eden terör saldırılarını kuvvetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde 24 Mart'tan bu yana devam eden terör saldırılarını kuvvetle kınadı.
Türkiye Mozambik'in kuzeyinde devam eden terör saldırılarını kuvvetle kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde 24 Mart tarihinden bu yana devam eden terör saldırılarını kuvvetle kınıyoruz. Dost Mozambik halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, bölgede en kısa sürede barış ve huzurun tesis edilmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ensar'ul Sunna, 4 yıldır saldırı düzenliyor
Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı, Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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