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Türkiye, Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti’nin Gudumbali bölgesinde, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınadığını bildirdi.
Türkiye, Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Mart 2021 tarihinde bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 19 askerin hayatını kaybettiğinin ve 13 kişinin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü Boko Haram
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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