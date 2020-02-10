Türkiye nüfusu 2020

TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin oldu.

İstanbul’un nüfusu kaç? Ankara nüfusu kaç? İzmir nüfusu kaç? Bursa nüfusu ne kadar? Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi? Türkiye’de nüfusu en az il hangisi? Nüfusun en fazla düştüğü il hangisi?

TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin oldu. Bu nüfusun, 41.721.136 erkek ve 41.433.861 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,17 erkek, %49,83 olarak kayıtlara geçti. Nüfus artış hızı ise binde 13,9 oldu. Türkiye nüfus artışı geçen yıla oranla binde 0,8 düşüş yaşadı. 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2019 yılında %67,8'e yükseldi.

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Türkiye’de ne kadar yabancı var?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun %50,8'ini erkekler, %49,2'sini kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de ne kadar Suriyeli var?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde toplam 3 milyon 571 bin 175 kayıtlı Suriyeli yaşamaktadır. Bunların 1.927.073'ü erkek, 1.644.102'si kadınlardan oluşmaktadır.

İstanbul’un nüfusu ne kadar? İstanbul’un 2020'de nüfusu ne kadar arttı?

2020 İstanbul toplam nüfus 15.519.267, Erkek Nüfusu 7.790.256, Kadın Nüfusu 7.729.011,

Nüfus Yüzdesi % 18,66,

Bir önceki yıl İstanbul’un Nüfusu 15.067.724, nüfus artış sayısı 451.543, artış yüzdesi % 3,00

Ankara 2020 güncel nüfusu ne kadar?

- 2020 Ankara toplam nüfus 5.639.076, Erkek Nüfusu 2.793.850, Kadın Nüfusu 2.845.226,

Bir önceki yıl Ankara’nın Nüfusu 5.503.985, nüfus artış sayısı 135.091, artış yüzdesi % 2,45

İzmir 2020 güncel nüfusu ne kadar?

- 2020 İzmir toplam nüfus 4.367.251, Erkek Nüfusu 2.174.319, Kadın Nüfusu 2.192.932,

Bir önceki yıl İzmir’in Nüfusu 4.320.519, nüfus artış sayısı 46.732, artış yüzdesi % 1,08

Bursa 2020 güncel nüfusu ne kadar?

- 2020 Bursa toplam nüfus 3.056.120, Erkek Nüfusu 1.530.956, Kadın Nüfusu 1.525.164,

Bir önceki yıl Bursa’nın Nüfusu 2.994.521, nüfus artış sayısı 61.599, artış yüzdesi % 2,06

- 2020 Antalya toplam nüfus 2.511.700, Erkek Nüfusu 1.265.171, Kadın Nüfusu 1.246.529,

Bir önceki yıl Antalya’nın Nüfusu 2.426.356, nüfus artış sayısı 85.344, artış yüzdesi % 3,52

- 2020 Adana toplam nüfus 2.237.940, Erkek Nüfusu 1.117.032, Kadın Nüfusu 1.120.908,

Bir önceki yıl Adana’nın Nüfusu 2.220.125, nüfus artış sayısı 17.815, artış yüzdesi % 0,80

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Konya toplam nüfus 2.232.374, Erkek Nüfusu 1.108.968, Kadın Nüfusu 1.123.406,

Bir önceki yıl Konya’nın Nüfusu 2.205.609, nüfus artış sayısı 26.765, artış yüzdesi % 1,21

- 2020 Şanlıurfa toplam nüfus 2.073.614, Erkek Nüfusu 1.045.964, Kadın Nüfusu 1.027.650,

Bir önceki yıl Şanlıurfa’nın Nüfusu 2.035.809, nüfus artış sayısı 37.805, artış yüzdesi % 1,86

- 2020 Gaziantep toplam nüfus 2.069.364, Erkek Nüfusu 1.044.799, Kadın Nüfusu 1.024.565,

Bir önceki yıl Gaziantep’in Nüfusu 2.028.563, nüfus artış sayısı 40.801, artış yüzdesi % 2,01

- 2020 Kocaeli toplam nüfus 1.953.035, Erkek Nüfusu 988.098, Kadın Nüfusu 964.937,

Bir önceki yıl Kocaeli’nin Nüfusu 1.906.391, nüfus artış sayısı 46.644, artış yüzdesi % 2,45

- 2020 Mersin toplam nüfus 1.840.425, Erkek Nüfusu 919.594, Kadın Nüfusu 920.831,

Bir önceki yıl Mersin’in Nüfusu 1.814.468, nüfus artış sayısı 25.957, artış yüzdesi % 1,43

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Diyarbakır toplam nüfus 1.756.353, Erkek Nüfusu 886.190, Kadın Nüfusu 870.163,

Bir önceki yıl Diyarbakır’ın Nüfusu 1.732.396, nüfus artış sayısı 23.957, artış yüzdesi % 1,38

- 2020 Hatay toplam nüfus 1.628.894, Erkek Nüfusu 817.998, Kadın Nüfusu 810.896,

Bir önceki yıl Hatay’ın Nüfusu 1.609.856, nüfus artış sayısı 19.038, artış yüzdesi % 1,18

- 2020 Manisa toplam nüfus 1.440.611, Erkek Nüfusu 725.238, Kadın Nüfusu 715.373,

Bir önceki yıl Manisa’nın Nüfusu 1.814.468, nüfus artış sayısı 25.957, artış yüzdesi % 1,43

- 2020 Kayseri toplam nüfus 1.407.409, Erkek Nüfusu 705.545, Kadın Nüfusu 701.864

Bir önceki yıl Kayseri’nin Nüfusu 1.389.680, nüfus artış sayısı 1.389.680, artış yüzdesi % 1,28

- 2020 Samsun toplam nüfus 1.348.542, Erkek Nüfusu 669.055, Kadın Nüfusu 679.487,

Bir önceki yıl Samsun’un Nüfusu 1.335.716, nüfus artış sayısı 12.826, artış yüzdesi % 0,96

- 2020 Balıkesir toplam nüfus 1.228.620, Erkek Nüfusu 613.474, Kadın Nüfusu 615.146,

Bir önceki yıl Balıkesir’in Nüfusu 1.226.575, nüfus artış sayısı 2.045, artış yüzdesi % 0,17

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Kahramanmaraş toplam nüfus 1.154.102, Erkek Nüfusu 586.616, Kadın Nüfusu 567.486,

Bir önceki yıl Kahramanmaraş’ın Nüfusu 1.144.851, nüfus artış sayısı 9.251, artış yüzdesi % 0,81

- 2020 Van toplam nüfus 1.136.757, Erkek Nüfusu 578.044, Kadın Nüfusu 558.713,

Bir önceki yıl Van’ın Nüfusu 1.123.784, nüfus artış sayısı 12.973, artış yüzdesi % 1,15

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- 2020 Aydın toplam nüfus 1.110.972, Erkek Nüfusu 552.626, Kadın Nüfusu 558.346,

Bir önceki yıl Aydın’ın Nüfusu 1.097.746, nüfus artış sayısı 13.226, artış yüzdesi % 1,20

- 2020 Tekirdağ toplam nüfus 1.055.412, Erkek Nüfusu 542.646, Kadın Nüfusu 512.766,

Bir önceki yıl Tekirdağ’ın Nüfusu 1.029.927, nüfus artış sayısı 25.485, artış yüzdesi % 2,47

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Denizli toplam nüfus 1.037.208, Erkek Nüfusu 517.716, Kadın Nüfusu 519.492,

Bir önceki yıl Denizli’nin Nüfusu 1.027.782, nüfus artış sayısı 9.426, artış yüzdesi % 0,92

- 2020 Sakarya toplam nüfus 1.029.650, Erkek Nüfusu 516.000, Kadın Nüfusu 513.650,

Bir önceki yıl Sakarya’nın Nüfusu 1.010.700, nüfus artış sayısı 18.950, artış yüzdesi % 1,87

- 2020 Muğla toplam nüfus 983.142, Erkek Nüfusu 500.602, Kadın Nüfusu 482.540,

Bir önceki yıl Muğla’nın Nüfusu 967.487, nüfus artış sayısı 15.655, artış yüzdesi % 1,62

- 2020 Eskişehir toplam nüfus 887.475, Erkek Nüfusu 443.635, Kadın Nüfusu 443.840,

Bir önceki yıl Eskişehir’in Nüfusu 871.187, nüfus artış sayısı 16.288, artış yüzdesi % 1,87

- 2020 Mardin toplam nüfus 838.778, Erkek Nüfusu 420.923, Kadın Nüfusu 417.855,

Bir önceki yıl Mardin’in Nüfusu 829.195, nüfus artış sayısı 9.583, artış yüzdesi % 1,16

- 2020 Trabzon toplam nüfus 808.974, Erkek Nüfusu 400.723, Kadın Nüfusu 408.251,

Bir önceki yıl Trabzon’un Nüfusu 807.903, nüfus artış sayısı 1.071, artış yüzdesi % 0,13

- 2020 Malatya toplam nüfus 800.165, Erkek Nüfusu 398.249, Kadın Nüfusu 401.916,

Bir önceki yıl Malatya’nın Nüfusu 797.036, nüfus artış sayısı 3.129, artış yüzdesi % 0,39

- 2020 Erzurum toplam nüfus 762.062, Erkek Nüfusu 379.893, Kadın Nüfusu 382.169,

Bir önceki yıl Erzurum’un Nüfusu 767.848, nüfus artış sayısı -5.786, artış yüzdesi % -0,75

- 2020 Ordu toplam nüfus 754.198, Erkek Nüfusu 376.933, Kadın Nüfusu 377.265,

Bir önceki yıl Ordu’nun Nüfusu 771.932, nüfus artış sayısı -17.734, artış yüzdesi % -2,30

- 2020 Afyonkarahisar toplam nüfus 729.483, Erkek Nüfusu 362.447, Kadın Nüfusu 367.036,

Bir önceki yıl Aftonkarahisar’ın Nüfusu 725.568, nüfus artış sayısı 3.915, artış yüzdesi % 0,54

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Sivas toplam nüfus 638.956, Erkek Nüfusu 319.624, Kadın Nüfusu 319.332,

Bir önceki yıl Sivas’ın Nüfusu 646.608, nüfus artış sayısı -7.652, artış yüzdesi % -1,18

- 2020 Adıyaman toplam nüfus 626.465, Erkek Nüfusu 316.112, Kadın Nüfusu 310.353,

Bir önceki yıl Adıyaman’ın Nüfusu 624.513, nüfus artış sayısı 1.952, artış yüzdesi % 0,31

- 2020 Tokat toplam nüfus 612.747, Erkek Nüfusu 304.938, Kadın Nüfusu 307.809,

Bir önceki yıl Tokat’ın Nüfusu 612.646, nüfus artış sayısı 101, artış yüzdesi % 0,02

- 2020 Batman toplam nüfus 608.659, Erkek Nüfusu 306.261, Kadın Nüfusu 302.398,

Bir önceki yıl Batman’ın Nüfusu 599.103, nüfus artış sayısı 9.556, artış yüzdesi % 1,60

- 2020 Zonguldak toplam nüfus 596.053, Erkek Nüfusu 295.832, Kadın Nüfusu 300.221,

Bir önceki yıl Zonguldak’ın Nüfusu 599.698, nüfus artış sayısı -3.645, artış yüzdesi % -0,61

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Elazığ toplam nüfus 591.098, Erkek Nüfusu 293.415, Kadın Nüfusu 297.683,

Bir önceki yıl Elazığ’ın Nüfusu 595.638, nüfus artış sayısı -4.540, artış yüzdesi % -0,76

- 2020 Kütahya toplam nüfus 579.257, Erkek Nüfusu 285.020, Kadın Nüfusu 294.237,

Bir önceki yıl Kütahya’nın Nüfusu 577.941, nüfus artış sayısı 1.316, artış yüzdesi % 0,23

- 2020 Çanakkale toplam Nüfus 542.157, Erkek Nüfusu 272.097, Kadın Nüfusu 270.060,

Bir önceki yıl Çanakkale’nin Nüfusu 540.662, nüfus artış sayısı 1.495, artış yüzdesi % 0,28

- 2020 Osmaniye toplam nüfus 538.759, Erkek Nüfusu 272.242, Kadın Nüfusu 266.517,

Bir önceki yıl Osmaniye’nin Nüfusu 534.415, nüfus artış sayısı 4.344, artış yüzdesi % 0,81

- 2020 Ağrı toplam nüfus 536.199, Erkek Nüfusu 277.887, Kadın Nüfusu 258.312,

Bir önceki yıl Ağrı’nın Nüfusu 539.657, nüfus artış sayısı -3.458, artış yüzdesi % -0,64

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Çorum toplam nüfus 530.864, Erkek Nüfusu 263.354, Kadın Nüfusu 267.510,

Bir önceki yıl Çorum’un Nüfusu 536.483, nüfus artış sayısı -5.619, artış yüzdesi % -1,05

- 2020 Şırnak toplam nüfus 529.615, Erkek Nüfusu 277.728, Kadın Nüfusu 251.887,

Bir önceki yıl Şırnak’ın Nüfusu 524.190, nüfus artış sayısı 5.425, artış yüzdesi % 1,03

- 2020 Giresun toplam nüfus 448.400, Erkek Nüfusu 223.422, Kadın Nüfusu 224.978,

Bir önceki yıl Giresun’un Nüfusu 453.912, nüfus artış sayısı -5.512, artış yüzdesi % -1,21

- 2020 Isparta toplam nüfus 444.914, Erkek Nüfusu 221.316, Kadın Nüfusu 223.598,

Bir önceki yıl Isparta’nın Nüfusu 441.412, nüfus artış sayısı 3.502, artış yüzdesi % 0,79

- 2020 Yozgat toplam nüfus 421.200, Erkek Nüfusu 210.127, Kadın Nüfusu 211.073,

Bir önceki yıl Yozgat’ın Nüfusu 424.981, nüfus artış sayısı -3.781, artış yüzdesi % -0,89

- 2020 Aksaray toplam nüfus 416.367, Erkek Nüfusu 207.390, Kadın Nüfusu 208.977,

Bir önceki yıl Aksaray’ın Nüfusu 412.172, nüfus artış sayısı 4.195, artış yüzdesi % 1,02

- 2020 Edirne toplam nüfus 413.9030, Erkek Nüfusu 210.304, Kadın Nüfusu 203.599,

Bir önceki yıl Edirne’nin Nüfusu 411.528, nüfus artış sayısı 2.375, artış yüzdesi % 0,58

- 2020 Muş toplam nüfus 408.809, Erkek Nüfusu 208.534, Kadın Nüfusu 200.275,

Bir önceki yıl Muş’un Nüfusu 407.992, nüfus artış sayısı 817, artış yüzdesi % 0,20

- 2020 Düzce toplam nüfus 392.166, Erkek Nüfusu 196.494, Kadın Nüfusu 195.672,

Bir önceki yıl Düzce’nin Nüfusu 387.844, nüfus artış sayısı 4.322, artış yüzdesi % 1,11

- 2020 Kastamonu toplam nüfus 379.405, Erkek Nüfusu 189.247, Kadın Nüfusu 190.158,

Bir önceki yıl Kastamonu’nun Nüfusu 383.373, nüfus artış sayısı -3.968, artış yüzdesi % -1,04

- 2020 Uşak toplam nüfus 370.509, Erkek Nüfusu 184.529, Kadın Nüfusu 185.980,

Bir önceki yıl Uşak’ın Nüfusu 367.514, nüfus artış sayısı 2.995, artış yüzdesi % 0,81

- 2020 Niğde toplam nüfus 362.861, Erkek Nüfusu 182.177, Kadın Nüfusu 180.684,

Bir önceki yıl Niğde’nin Nüfusu 364.707, nüfus artış sayısı -1.846, artış yüzdesi % -0,51

- 2020 Kırklareli toplam nüfus 361.836, Erkek Nüfusu 185.070, Kadın Nüfusu 176.766,

Bir önceki yıl Kırklareli’nin Nüfusu 360.860, nüfus artış sayısı 976, artış yüzdesi % 0,27

- 2020 Bitlis toplam nüfus 348.115, Erkek Nüfusu 179.823, Kadın Nüfusu 168.292,

Bir önceki yıl Bitlis’in Nüfusu 349.396, nüfus artış sayısı -1.281, artış yüzdesi % -0,37

- 2020 Rize toplam nüfus 343.212, Erkek Nüfusu 171.571, Kadın Nüfusu 171.641,

Bir önceki yıl Rize’nin Nüfusu 348.608, nüfus artış sayısı -5.396, artış yüzdesi % -1,55

- 2020 Amasya toplam nüfus 337.800, Erkek Nüfusu 170.407, Kadın Nüfusu 167.393,

Bir önceki yıl Rize’nin Nüfusu 337.508, nüfus artış sayısı 292, artış yüzdesi % 0,09

- 2020 Siirt toplam nüfus 330.280, Erkek Nüfusu 169.211, Kadın Nüfusu 161.069,

Bir önceki yıl Siirt’in Nüfusu 331.670, nüfus artış sayısı -1.390, artış yüzdesi % -0,42

- 2020 Bolu toplam nüfus 316.126, Erkek Nüfusu 156.777, Kadın Nüfusu 159.349,

Bir önceki yıl Bolu’nun Nüfusu 311.810, nüfus artış sayısı 4.316, artış yüzdesi % 1,38

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Nevşehir toplam nüfus 303.010, Erkek Nüfusu 150.047, Kadın Nüfusu 152.963,

Bir önceki yıl Nevşehir’in Nüfusu 298.339, nüfus artış sayısı 4.671, artış yüzdesi % 1,57

- 2020 Kars toplam nüfus 285.410, Erkek Nüfusu 146.668, Kadın Nüfusu 138.742,

Bir önceki yıl Kars’ın Nüfusu 288.878, nüfus artış sayısı -3.468, artış yüzdesi % -1,20

- 2020 Kırıkkale toplam nüfus 283.017, Erkek Nüfusu 141.865, Kadın Nüfusu 141.152,

Bir önceki yıl Kırıkkale’nin Nüfusu 286.602, nüfus artış sayısı -3.585, artış yüzdesi % -1,25

- 2020 Hakkâri toplam nüfus 280.991, Erkek Nüfusu 151.143, Kadın Nüfusu 129.848,

Bir önceki yıl Hakkari’nin Nüfusu 286.470, nüfus artış sayısı -5.479, artış yüzdesi % -1,91

- 2020 Bingöl toplam nüfus 279.812, Erkek Nüfusu 141.818, Kadın Nüfusu 137.994,

Bir önceki yıl Bingöl’ün Nüfusu 281.205, nüfus artış sayısı -1.393, artış yüzdesi % -0,50

- 2020 Yalova toplam nüfus 270.976, Erkek Nüfusu 135.909, Kadın Nüfusu 135.067,

Bir önceki yıl Yalova’nın Nüfusu 262.234, nüfus artış sayısı 8.742, artış yüzdesi % 3,33

- 2020 Burdur toplam nüfus 270.796, Erkek Nüfusu 136.377, Kadın Nüfusu 134.419,

Bir önceki yıl Burdur’un Nüfusu 269.926, nüfus artış sayısı 870, artış yüzdesi % 0,32

- 2020 Karaman toplam nüfus 253.279, Erkek Nüfusu 126.648, Kadın Nüfusu 126.631,

Bir önceki yıl Karaman’ın Nüfusu 251.913, nüfus artış sayısı 1.366, artış yüzdesi % 0,54

- 2020 Karabük toplam nüfus 248.458, Erkek Nüfusu 124.291, Kadın Nüfusu 124.167,

Bir önceki yıl Karabük’ün Nüfusu 248.014, nüfus artış sayısı 444, artış yüzdesi % 0,18

- 2020 Kırşehir toplam nüfus 242.938, Erkek Nüfusu 120.557, Kadın Nüfusu 122.381,

Bir önceki yıl Kırşehir’in Nüfusu 241.868, nüfus artış sayısı 1.070, artış yüzdesi % 0,44

Türkiye'nin nüfusu kaç?

- 2020 Erzincan toplam nüfus 234.747, Erkek Nüfusu 119.906, Kadın Nüfusu 114.841,

Bir önceki yıl Erzincan’ın Nüfusu 236.034, nüfus artış sayısı -1.287, artış yüzdesi % -0,55

- 2020 Bilecik toplam nüfus 219.427, Erkek Nüfusu 112.027, Kadın Nüfusu 107.400,

Bir önceki yıl Bilecik’in Nüfusu 223.448, nüfus artış sayısı -4.021, artış yüzdesi % -1,80

- 2020 Sinop toplam nüfus 218.243, Erkek Nüfusu 108.927, Kadın Nüfusu 109.316,

Bir önceki yıl Sinop’un Nüfusu 219.733, nüfus artış sayısı -1.490, artış yüzdesi % -0,68

- 2020 Iğdır toplam nüfus 199.442, Erkek Nüfusu 102.417, Kadın Nüfusu 97.025,

Bir önceki yıl Iğdır’ın Nüfusu 197.456, nüfus artış sayısı 1.986, artış yüzdesi % 1,01

- 2020 Bartın toplam nüfus 198.249, Erkek Nüfusu 97.908, Kadın Nüfusu 100.341,

Bir önceki yıl Bartın’ın Nüfusu 198.999, nüfus artış sayısı -750, artış yüzdesi % -0,38

Nüfusun en fazla düştüğü il hangisi?

- 2020 Çankırı toplam nüfus 195.789 oldu ve bu rakam ile geçen yıla oranla en fazla nüfus kaybı yaşayan il oldu. Erkek Nüfusu 98.683, Kadın Nüfusu 97.106,

Bir önceki yıl Çankırı’nın Nüfusu 216.362, nüfus artış sayısı -20.573, artış yüzdesi % -9,51

- 2020 Artvin toplam nüfus 170.875, Erkek Nüfusu 85.975, Kadın Nüfusu 84.900,

Bir önceki yıl Artvin’in Nüfusu 174.010, nüfus artış sayısı -3.135, artış yüzdesi % -1,80

- 2020 Gümüşhane toplam nüfus 164.521, Erkek Nüfusu 83.196, Kadın Nüfusu 81.325,

Bir önceki yıl Gümüşhane’nin Nüfusu 162.748, nüfus artış sayısı 1.773, artış yüzdesi % 1,09

- 2020 Kilis toplam nüfus 142.490, Erkek Nüfusu 72.520, Kadın Nüfusu 69.970,

Bir önceki yıl Kilis’in Nüfusu 142.541, nüfus artış sayısı -51, artış yüzdesi % -0,04

- 2020 Ardahan toplam nüfus 97.319, Erkek Nüfusu 50.697, Kadın Nüfusu 46.622,

Bir önceki yıl Ardahan’ın Nüfusu 98.907, nüfus artış sayısı -1.588, artış yüzdesi % -1,61

- 2020 Bayburt toplam nüfus 84.843, Erkek Nüfusu 43.006, Kadın Nüfusu 41.837,

Bir önceki yıl Erzincan’ın Nüfusu 82.274, nüfus artış sayısı 2.569, artış yüzdesi % 3,12

Türkiye’de en az nüfuslu şehir hangisi?

- 2020 Tunceli toplam nüfus 84.660 oldu bu sayı ile Türkiye’nin en düşük nüfusu olarak kayıtlara geçti. Erkek Nüfusu 46.082, Kadın Nüfusu 38.578 oldu.

Bir önceki yıl Tunceli’nin Nüfusu 88.198, nüfus artış sayısı -3.538, artış yüzdesi % -4,01

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