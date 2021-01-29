Türkiye, online alışverişte birçok ülkeyi geride bıraktı

Salgın nedeniyle okullar, çalışma hayatı, spor aktiviteleri ve eğlence faaliyetlerinin yanı sıra alışveriş alışkanlıklarının da eve taşınması, e-ticaret sektörünün büyümesini olumlu yönde destekledi.

n11.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Esra Süzme, 2020'nin mart ayından bugüne internet üzerinden alışveriş oranlarında birçok ülkeyi geride bıraktıklarını belirterek, "Alışveriş alışkanlıklarında değişime giden her 100 tüketiciden 41'i, koronavirüs salgını sonrasında internet üzerinden yaptığı alışveriş sıklığının arttığını ve yine her 100 tüketiciden 49'u, kazandığı bu alışkanlığın orta ve uzun vadede değişmeyeceğini belirtiyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının ise öne çıkmasını sağladı. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla kurulan e-ticaret platformları, yeniliklere hızlı adapte olabilme yetkinlikleriyle salgın sürecinde dikkati çekti.

Salgın nedeniyle okullar, çalışma hayatı, spor aktiviteleri ve eğlence faaliyetlerinin yanı sıra alışveriş alışkanlıklarının da eve taşınması, e-ticaret pazarının büyümesini olumlu yönde destekledi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan n11.com CMO'su Esra Süzme, salgınla birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda eşi benzeri görülmemiş bir sürecin içine girildiğini, neredeyse her sektörün bu süreçten önemli ölçüde etkilendiğini belirterek, yaşam tarzındaki değişim nedeniyle online perakende sektörünün bu süreçten olumlu etkilenen ender sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Nielsen'in Mayıs 2020'de yayımladığı "E-Ticaretin Kovid-19 Döneminde Yükselişi" adlı raporunun sonuçlarının, izolasyon sürecindeki ilk üç haftada e-ticaret satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 büyüdüğünü gösterdiğini ifade eden Süzme, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2020 yılının ilk yarısında açıkladığı verilere göre, mart ve nisanda yaklaşık 5 milyon yeni karttan alışveriş yapıldığını anımsattı.

Süzme, Türkiye’deki ve küresel ölçekteki gelişmeleri, satış rakamlarını ve tüketici eğilimleri dikkate alındığında salgının e-ticaret sektörü üzerindeki etkisinin kalıcı olacağı yönünde bir görüş olduğunu aktardı.

Sonradan kazanılan yeni alışveriş alışkanlıklarının devam edeceğini öngördüklerini anlatan Süzme, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun en önemli nedenlerinden biri de daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış ve e-ticaret ile pandemi döneminde, nispeten mecburiyetten tanışmış olan insanların e-ticaretin faydalarını, rahatlığını görmeye başlaması oldu. Tüketici dakikalar içerisinde onlarca faklı ürünü karşılaştırma imkanı bulabiliyor, istediği ürünü yaşam alanına, evine rahatlıkla getirebiliyor. Beğenmediği zaman yine kolaylıkla iadesini yapabiliyor. Buna ek olarak çalışma, eğlence, okul ve spor gibi aktivitelerin eve taşınması ile beraber alışveriş konseptinin de eve girmesi büyümeyi olumlu yönde destekliyor."

"Kayıtlı üye sayımız 22 milyonu aştı"

Esra Süzme, salgının Türkiye'de ve küresel çapta alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini, internet üzerinden alışveriş yapma eğiliminin sosyal izolasyon sürecinde ve devamında daha fazla arttığını belirterek, "2020'nin mart ayından günümüze internet üzerinden alışveriş oranlarında birçok ülkeyi geride bıraktık. Alışveriş alışkanlıklarında değişime giden her 100 tüketiciden 41'i, koronavirüs salgını sonrasında internet üzerinden yaptığı alışveriş sıklığının arttığını ve yine her 100 tüketiciden 49'u kazandığı bu alışkanlığın orta ve uzun vadede değişmeyeceğini belirtiyor." dedi.

Risk grubunun en üst düzeyinde bulunan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmasına yönelik kısıtlamalar ile birlikte 60 ve üst yaş grubundaki tüketicilerin ana önceliğinin gıdaya ve hijyen ürünlerine erişim olduğunu ifade eden Süzme, "Genel bir değerlendirme yapacak olursak 2020'nin mart, nisan, mayıs aylarında platformumuza 21 bin yeni KOBİ ve 1 milyonun üzerinde yeni kullanıcı kazandırmıştık. Kayıtlı üye sayımız 22 milyonu aştı. Kasım döneminde gerçekleşen '11.11 Yılın İndirim Şovu' ile de her alanda bu artış devam etti. Aralık ayında da müşterilerimizin n11.com’a ve 200 bini aşkın iş ortağımıza ilgisi hızla sürdü." diye konuştu.

Süzme, sosyal izolasyon sürecinde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte fiziksel mağazalarını açamayan işletmelerin, satışlarını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladığını aktararak, "2019 yılında toplam perakendenin içerisinde yüzde 6,2 pay alan online perakendenin, 2020 yılında yüzde 8,5'e çıkacağı öngörülüyor. n11.com’un gelişimi açısından bakacak olursak, bu süreçte platformumuz üzerinden alışveriş yapan toplam kişi sayısında ciddi bir artış olurken, ilk defa alışveriş yapan kişilerin sayısında da yüzde 80’e varan bir artış gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel ihtiyaç ve hijyen ürünleri en çok artış gösteren ürünler oldu"

Süzme, tüketicilerin evde kalma süreleri uzadıkça ihtiyaçların önemli bir bölümünün internet üzerinden karşılanmaya başladığını belirterek, "İlk defa satın almaların yanı sıra aylık internet üzerinden tekrar satın alma sıklığı arttı. Bu süreçte temel ihtiyaç ve hijyen ürünleri en çok artış gösteren ürünler oldu. Ev yaşam ve kişisel yaşama dair kategorilerde fazla artış yaşandı. Örneğin mart-mayıs aylarındaki sosyal izolasyon döneminde ekmek yapma makinesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 14 kat, saç, sakal kesme makineleri yaklaşık 11 kat talep artışı yaşadı." diye konuştu.

Yaz döneminde kamp malzemelerinin neredeyse en çok satan ürünler arasında yer aldığını aktaran Süzme, 2020'nin eylül ayından itibaren ise eğitimin online olması nedeniyle bilgisayar ve tabletlere çok yoğun bir ilgi oluştuğunu, salgın ile birlikte bilgisayar, tablet ve yazıcılar, kısacası evde eğitimle ilgili olan ürünlerin ön plana çıktığını söyledi.

"KOBİ'lerimizi dünyaya açmayı hedefliyoruz"

Süzme, e-ticaret sektörü olarak işleri tamamen online bir sistem üzerinden yürüttüklerini, bu nedenle içinde bulunulan sürece kolaylıkla entegre olabildiklerini belirterek, n11.com olarak, koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi ardından tam kadro evden çalışma sistemine geçen ilk şirketlerden biri olduklarını dile getirdi.

Bu süreçte önceliklerinin çalışanlar ve iş ortaklarının sağlığını güvence altına almak, bu zorlu süreci evlerinde geçiren milyonlarca kullanıcının ihtiyaç ve isteklerini en kısa sürede ve en doğru şekilde ulaştırmak olduğunu ifade eden Süzme, "Bunun için ekiplerimiz her zamankinden daha hızlı ve daha çözüm odaklı olmaya gayret ediyor. Bu durumun bir sonucu olarak, talepleri karşılayabilmek adına çağrı merkezimizin kapasitesini arttırdık, altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Platformumuzu tercih eden kullanıcılarımızın temel ihtiyaçlarını site içerisinde kolaylıkla bulabilmeleri için site içi yönlendirmeler ve kampanyalar oluşturuyoruz." diye konuştu.

Süzme, açık pazar ekosistemine dahil ettikleri KOBİ'leri geleceğe hazırlamak, iş ortaklarına dijitalleşme yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla düzenledikleri eğitimleri online ortama taşıdıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı boyunca hafta içi her gün online eğitim toplantıları düzenledik. Bu kapsamda 344 online eğitim gerçekleştirdik ve tüm eğitimlerimize toplamda 41 bin 311 iş ortağımız katıldı. Bu dönem, iş ortaklarımızın e-ticarette daha güçlü yer alabilmeleri için online eğitim içeriklerimizi ve kapsamımızı da geliştirdiğimiz bir dönem oldu. Perakende ticaretinde ve toplam istihdamın yüzde 70'ten fazlasını sağlayan KOBİ'lerimizin bu büyük değişim sürecinde yalnız bırakmadık. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasında ilk günden itibaren aktif rol aldık.

KOBİ’lerin ticari faaliyetlerinin devamlılığı için online destek hizmeti sunduk. Sosyal izolasyon sürecinde, ihtiyaç duyulan birçok online ticaret çözümü geliştirerek çeşitli özel indirimler ve kampanyalar uyguladık. İş ortaklarımıza her daim hizmet veren 6 ildeki 7 adet Mağaza Destek Noktasını pandemi döneminde telefon üzerinden ve online olarak hizmet verecek şekilde yapılandırdık. Yıllardır 7 gün olan ödeme vademizi 11 Nisan-1 Eylül 2020 tarihleri arasında 3 güne indirdik. Şu an ödeme vadesi uygulamamız 7 gün olarak devam ediyor."

Esra Süzme, n11.com olarak e-ticaret faaliyetlerinde kendilerini tercih eden işletmelerin işlerini biraz daha kolaylaştırmayı hedeflediklerini, bu bağlamda kuruldukları günden bu yana e-ticaret ekosistemini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

n11.com'un Türkiye’de tüm illerde eğitimler düzenleyen, bölge ofisleri ve mağaza destek noktalarını açan, dijital eğitim ve destek platformu olan Mağaza Destek Merkezi'ni (magazadestek.n11.com) hayata geçiren ilk e-ticaret şirketi olduğunu anlatan Süzme, "Önümüzdeki dönemde de iş ortaklarımızı destekleyerek geliştirmek öncelikli hedefimiz. n11.com'un açık pazar iş modeline dahil olan ve ilk dönemler küçük satışlar gerçekleştiren birçok şirketin bugün milyon TL'lik satışlar gerçekleştirdiğine şahit olduk. Bu başarı öykülerini artırmayı, KOBİ'lerimizi dünyaya açmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.