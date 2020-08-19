Türkiye orman yangınları

Türkiye’de son 31 yılda çeşitli nedenlerle toplamda 66 bin 168 orman yangını yaşandı.

Türkiye’de her yıl genellikle yaz aylarında çeşitli nedenlerle orman yangınları yaşanmakta. orman yangınları nedenleri neler? Orman yangınları en fazla hangi yıl görüldü? Hangi yıl orman yangınlarında en fazla alan yandı? 2019 yılında kaç orman yangını yaşandı? Son 31 yılda Türkiye’deki orman yangınlarına gelin birlikte bakalım.

Türkiye’de orman yangınları her yıl oluşmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 1988 yılından bu yana 66 bin 168 orman yangını yaşandı. Orman yangınları kasıtlı olarak, ihmallerle, doğal nedenlerle ve faili meçhul nedenlerle yaşanmaktadır. Ancak bir yıl var ki en fazla orman yanığın o yıl gözüktü. 2013 yılında 3 bin 755 orman yangınının görüldüğü yıl oldu.

Orman yangınları en fazla hangi yıl görüldü?

2013 yılında 3 bin 755 orman yangınının 260 tanesi kasıtlı olarak 1419 tanesi ihmaller sonucu, 258 tanesi ise nedeni belli olmayan, 1818 tanesi ise nedeni belli olmadan ortaya çıkmıştır.

Hangi yıl orman yangınlarında en fazla alan yandı?

En fazla alanda yangınların yaşandığı yıl ise 1994 yılında gerçekleşti. 1994 yılında Türkiye’de 30 bin 828 hektarlık alanda orman yangını yaşandı.

2019 yılında kaç orman yangını yaşandı?

2019 yılında ise 11 bin 332 hektarlık alanda ormanlar yandı. 2 bin 688 adet orman yanığını görüldü. Bu yangınlardan 124 tanesi kasıtlı olarak, 883 tanesi ihmaller sonucu, 372 tanesi doğal nedenlerle, 1309 tanesi ise nedeni belli olmayan sebeplerden ötürü ortaya çıktı.

Orman yangınları, 1988-2019 Yıl Yanan alan miktarı Yangın sayısı Yangın çıkış nedeni Kasıt İhmal-Kaza Doğal Faili meçhul Hektar Adet Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar 1988 18 210 1 372 - - - - - - - - 1989 13 099 1 633 - - - - - - - - 1990 13 742 1 750 - - - - - - - - 1991 8 081 1 481 - - - - - - - - 1992 12 232 2 117 - - - - - - - - 1993 15 393 2 545 - - - - - - - - 1994 30 828 3 239 - - - - - - - - 1995 7 676 1 770 - - - - - - - - 1996 14 922 1 645 - - - - - - - - 1997 6 317 1 339 193 923 696 3 389 78 37 372 1 968 1998 6 764 1 932 249 1 655 1 163 3 713 53 20 467 1 376 1999 5 804 2 075 279 1 926 1 151 2 808 203 126 442 944 2000 26 353 2 353 410 4 417 1 384 19 017 132 167 427 2 752 2001 7 394 2 631 251 651 1 629 4 247 188 735 563 1 761 2002 8 514 1 471 218 509 809 7 287 181 261 263 457 2003 6 644 2 177 258 665 1 317 4 520 120 694 482 765 2004 4 876 1 762 242 748 1 033 3 093 128 233 359 802 2005 2 821 1 530 272 402 867 2 084 140 48 251 288 2006 7 762 2 227 166 206 1 315 5 873 330 543 416 1 139 2007 11 664 2 829 292 1 705 1 642 7 994 407 243 488 1 722 2008 29 749 2 135 377 797 1 018 26 283 330 699 410 1 970 2009 4 679 1 793 231 792 884 3 082 333 105 345 700 2010 3 317 1 861 146 526 861 1 851 281 69 573 871 2011 3 612 1 954 153 283 1 067 2 368 130 39 604 922 2012 10 454 2 450 197 1 615 936 5 780 373 334 944 2 725 2013 11 456 3 755 260 1 478 1 419 4 051 258 138 1 818 5 789 2014 3 117 2 149 127 85 801 1 682 328 77 893 1 273 2015 3 219 2 150 138 167 794 1 198 257 95 961 1 759 2016 9 156 3 188 157 240 990 5 222 310 170 1 731 3 524 2017 11 993 2 411 151 619 721 7 146 259 84 1 280 4 144 2018 5 644 2 167 92 148 693 2 216 413 141 969 3 139 2019 11 332 2 688 124 686 883 6 529 372 373 1 309 3 744

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