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Türkiye orman yangınları

Türkiye’de son 31 yılda çeşitli nedenlerle toplamda 66 bin 168 orman yangını yaşandı.
Türkiye orman yangınları

Türkiye’de her yıl genellikle yaz aylarında çeşitli nedenlerle orman yangınları yaşanmakta. orman yangınları nedenleri neler? Orman yangınları en fazla hangi yıl görüldü? Hangi yıl orman yangınlarında en fazla alan yandı? 2019 yılında kaç orman yangını yaşandı? Son 31 yılda Türkiye’deki orman yangınlarına gelin birlikte bakalım.

Türkiye’de orman yangınları her yıl oluşmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 1988 yılından bu yana 66 bin 168 orman yangını yaşandı. Orman yangınları kasıtlı olarak, ihmallerle, doğal nedenlerle ve faili meçhul nedenlerle yaşanmaktadır. Ancak bir yıl var ki en fazla orman yanığın o yıl gözüktü. 2013 yılında 3 bin 755 orman yangınının görüldüğü yıl oldu.

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Orman yangınları en fazla hangi yıl görüldü?

2013 yılında 3 bin 755 orman yangınının 260 tanesi kasıtlı olarak 1419 tanesi ihmaller sonucu, 258 tanesi ise nedeni belli olmayan, 1818 tanesi ise nedeni belli olmadan ortaya çıkmıştır.

Hangi yıl orman yangınlarında en fazla alan yandı?

En fazla alanda yangınların yaşandığı yıl ise 1994 yılında gerçekleşti. 1994 yılında Türkiye’de 30 bin 828 hektarlık alanda orman yangını yaşandı.

2019 yılında kaç orman yangını yaşandı?

2019 yılında ise 11 bin 332 hektarlık alanda ormanlar yandı. 2 bin 688 adet orman yanığını görüldü. Bu yangınlardan 124 tanesi kasıtlı olarak, 883 tanesi ihmaller sonucu, 372 tanesi doğal nedenlerle, 1309 tanesi ise nedeni belli olmayan sebeplerden ötürü ortaya çıktı.               

Orman yangınları, 1988-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl

Yanan alan miktarı

 

Yangın sayısı

 

Yangın çıkış nedeni

  

 

  

Kasıt

 

İhmal-Kaza

 

Doğal

 

Faili meçhul

Hektar

 

Adet

 

Adet

Hektar

 

Adet

Hektar

 

Adet

Hektar

 

Adet

Hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

 18 210

 

 1 372

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1989

 13 099

 

 1 633

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1990

 13 742

 

 1 750

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1991

 8 081

 

 1 481

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1992

 12 232

 

 2 117

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1993

 15 393

 

 2 545

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1994

 30 828

 

 3 239

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1995

 7 676

 

 1 770

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1996

 14 922

 

 1 645

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

1997

 6 317

 

 1 339

 

  193

  923

 

  696

 3 389

 

  78

  37

 

  372

 1 968

1998

 6 764

 

 1 932

 

  249

 1 655

 

 1 163

 3 713

 

  53

  20

 

  467

 1 376

1999

 5 804

 

 2 075

 

  279

 1 926

 

 1 151

 2 808

 

  203

  126

 

  442

  944

2000

 26 353

 

 2 353

 

  410

 4 417

 

 1 384

 19 017

 

  132

  167

 

  427

 2 752

2001

 7 394

 

 2 631

 

  251

  651

 

 1 629

 4 247

 

  188

  735

 

  563

 1 761

2002

 8 514

 

 1 471

 

  218

  509

 

  809

 7 287

 

  181

  261

 

  263

  457

2003

 6 644

 

 2 177

 

  258

  665

 

 1 317

 4 520

 

  120

  694

 

  482

  765

2004

 4 876

 

 1 762

 

  242

  748

 

 1 033

 3 093

 

  128

  233

 

  359

  802

2005

 2 821

 

 1 530

 

  272

  402

 

  867

 2 084

 

  140

  48

 

  251

  288

2006

 7 762

 

 2 227

 

  166

  206

 

 1 315

 5 873

 

  330

  543

 

  416

 1 139

2007

 11 664

 

 2 829

 

  292

 1 705

 

 1 642

 7 994

 

  407

  243

 

  488

 1 722

2008

 29 749

 

 2 135

 

  377

  797

 

 1 018

 26 283

 

  330

  699

 

  410

 1 970

2009

 4 679

 

 1 793

 

  231

  792

 

  884

 3 082

 

  333

  105

 

  345

  700

2010

 3 317

 

 1 861

 

  146

  526

 

  861

 1 851

 

  281

  69

 

  573

  871

2011

 3 612

 

 1 954

 

  153

  283

 

 1 067

 2 368

 

  130

  39

 

  604

  922

2012

 10 454

 

 2 450

 

  197

 1 615

 

  936

 5 780

 

  373

  334

 

  944

 2 725

2013

 11 456

 

 3 755

 

  260

 1 478

 

 1 419

 4 051

 

  258

  138

 

 1 818

 5 789

2014

 3 117

 

 2 149

 

  127

  85

 

  801

 1 682

 

  328

  77

 

  893

 1 273

2015

 3 219

 

 2 150

 

  138

  167

 

  794

 1 198

 

  257

  95

 

  961

 1 759

2016

 9 156

 

 3 188

 

  157

  240

 

  990

 5 222

 

  310

  170

 

 1 731

 3 524

2017

 11 993

 

 2 411

 

151

619

 

721

 7 146

 

259

84

 

 1 280

 4 144

2018

 5 644

 

 2 167

 

  92

  148

 

  693

 2 216

 

  413

  141

 

  969

 3 139

2019

 11 332

 

 2 688

 

  124

  686

 

  883

 6 529

 

  372

  373

 

 1 309

 3 744

 

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