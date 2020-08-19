Türkiye orman yangınları

Türkiye’de her yıl genellikle yaz aylarında çeşitli nedenlerle orman yangınları yaşanmakta. orman yangınları nedenleri neler? Orman yangınları en fazla hangi yıl görüldü? Hangi yıl orman yangınlarında en fazla alan yandı? 2019 yılında kaç orman yangını yaşandı? Son 31 yılda Türkiye’deki orman yangınlarına gelin birlikte bakalım.
Türkiye’de orman yangınları her yıl oluşmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 1988 yılından bu yana 66 bin 168 orman yangını yaşandı. Orman yangınları kasıtlı olarak, ihmallerle, doğal nedenlerle ve faili meçhul nedenlerle yaşanmaktadır. Ancak bir yıl var ki en fazla orman yanığın o yıl gözüktü. 2013 yılında 3 bin 755 orman yangınının görüldüğü yıl oldu.
Orman yangınları en fazla hangi yıl görüldü?
2013 yılında 3 bin 755 orman yangınının 260 tanesi kasıtlı olarak 1419 tanesi ihmaller sonucu, 258 tanesi ise nedeni belli olmayan, 1818 tanesi ise nedeni belli olmadan ortaya çıkmıştır.
Hangi yıl orman yangınlarında en fazla alan yandı?
En fazla alanda yangınların yaşandığı yıl ise 1994 yılında gerçekleşti. 1994 yılında Türkiye’de 30 bin 828 hektarlık alanda orman yangını yaşandı.
2019 yılında kaç orman yangını yaşandı?
2019 yılında ise 11 bin 332 hektarlık alanda ormanlar yandı. 2 bin 688 adet orman yanığını görüldü. Bu yangınlardan 124 tanesi kasıtlı olarak, 883 tanesi ihmaller sonucu, 372 tanesi doğal nedenlerle, 1309 tanesi ise nedeni belli olmayan sebeplerden ötürü ortaya çıktı.
Orman yangınları, 1988-2019
Yıl
Yanan alan miktarı
Yangın sayısı
Yangın çıkış nedeni
Kasıt
İhmal-Kaza
Doğal
Faili meçhul
Hektar
Adet
Adet
Hektar
Adet
Hektar
Adet
Hektar
Adet
Hektar
1988
18 210
1 372
-
-
-
-
-
-
-
-
1989
13 099
1 633
-
-
-
-
-
-
-
-
1990
13 742
1 750
-
-
-
-
-
-
-
-
1991
8 081
1 481
-
-
-
-
-
-
-
-
1992
12 232
2 117
-
-
-
-
-
-
-
-
1993
15 393
2 545
-
-
-
-
-
-
-
-
1994
30 828
3 239
-
-
-
-
-
-
-
-
1995
7 676
1 770
-
-
-
-
-
-
-
-
1996
14 922
1 645
-
-
-
-
-
-
-
-
1997
6 317
1 339
193
923
696
3 389
78
37
372
1 968
1998
6 764
1 932
249
1 655
1 163
3 713
53
20
467
1 376
1999
5 804
2 075
279
1 926
1 151
2 808
203
126
442
944
2000
26 353
2 353
410
4 417
1 384
19 017
132
167
427
2 752
2001
7 394
2 631
251
651
1 629
4 247
188
735
563
1 761
2002
8 514
1 471
218
509
809
7 287
181
261
263
457
2003
6 644
2 177
258
665
1 317
4 520
120
694
482
765
2004
4 876
1 762
242
748
1 033
3 093
128
233
359
802
2005
2 821
1 530
272
402
867
2 084
140
48
251
288
2006
7 762
2 227
166
206
1 315
5 873
330
543
416
1 139
2007
11 664
2 829
292
1 705
1 642
7 994
407
243
488
1 722
2008
29 749
2 135
377
797
1 018
26 283
330
699
410
1 970
2009
4 679
1 793
231
792
884
3 082
333
105
345
700
2010
3 317
1 861
146
526
861
1 851
281
69
573
871
2011
3 612
1 954
153
283
1 067
2 368
130
39
604
922
2012
10 454
2 450
197
1 615
936
5 780
373
334
944
2 725
2013
11 456
3 755
260
1 478
1 419
4 051
258
138
1 818
5 789
2014
3 117
2 149
127
85
801
1 682
328
77
893
1 273
2015
3 219
2 150
138
167
794
1 198
257
95
961
1 759
2016
9 156
3 188
157
240
990
5 222
310
170
1 731
3 524
2017
11 993
2 411
151
619
721
7 146
259
84
1 280
4 144
2018
5 644
2 167
92
148
693
2 216
413
141
969
3 139
2019
11 332
2 688
124
686
883
6 529
372
373
1 309
3 744
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