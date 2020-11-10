  • BIST 1.230
  • Altın 500,220
  • Dolar 8,2336
  • Euro 9,7366
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Türkiye özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.
Türkiye özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor evinde galibiyeti unuttu09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Şampiyon depremzede 'yeni' madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:38
  • Beşiktaş'ın santrforu Aboubakar sezona yine tutuk başladı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:37
  • Abdurrahim Albayrak: Çok daha güzel günler yakında gelecek09 Kasım 2020 Pazartesi 09:31
  • İbrahimovic Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı09 Kasım 2020 Pazartesi 09:06
  • MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı08 Kasım 2020 Pazar 16:22
  • Avrupa üçüncüsü olan milli judocu Özlem Yıldız memleketinde coşkuyla karşılandı08 Kasım 2020 Pazar 15:21
  • A Milli Futbol Takımı toplanıyor08 Kasım 2020 Pazar 13:39
  • Kovid-19 sürecinde dağcılık yapmak isteyenlerin sayısı iki kat arttı08 Kasım 2020 Pazar 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti