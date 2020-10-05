  • BIST 1.156
  • Altın 476,910
  • Dolar 7,7674
  • Euro 9,1349
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKAİlham Aliyev: Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır
»

Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti

Milli sporcu Zana Öztunç, "Avrupa'da kendime ait rekorumu 3 kez kırdım. Diğer sene de İtalya'da en iyi puanı aldım. Şu anda Türkiye'deki en iyi rekor bende." dedi.
Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu Zana Öztunç, gözünü kış olimpiyatlarına dikti. 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki kayak antrenörleri tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı.

Daha sonra bu sporda kendisini geliştirerek kısa sürede milli takıma girmeyi başaran Zana Öztunç, katıldığı birçok yarışın yanı sıra 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (IBU Cup 3) 144 puanla 66. sırada yer alarak Türk sporcular adına en iyisi olan 146 puanı geçip Türkiye rekoru kırdı.

Başarılarına yenilerini eklemek istiyor
Yine aynı yarışların ikinci gününde puanını 136'ya çekerek kendi rekorunu geliştiren Öztunç, biatlon yarışlarında ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Milli sporcu, dünya kupalarında kazanacakları puanlarla bireysel ve takım olarak kota alıp kış olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler eşliğinde kamp yapan Zana Öztunç, AA muhabirine, küçük yaşlarda bu spora başladığını anlattı.

Biatlon branşında rekorlarının olduğunu ifade eden Zana Öztunç, "Avrupa'da kendime ait rekorumu 3 kez kırdım. Diğer sene de İtalya'da en iyi puanı aldım. Şu anda Türkiye'deki en iyi rekor bende." dedi.

"Olimpiyat kotası almak istiyorum"
Hedefinin her zaman üst sıralar olduğunu dile getiren Zana Öztunç, şöyle konuştu:

"Bu sene hazırım ve ilk hedefim olimpiyatlar. IBU Cup'ta 125 puan alarak dünya kupalarına katılmak, oradan da ne kadar puan gerekirse onu alıp olimpiyat kotası almak istiyorum. Onun için çabalayacağım. İlk hedefim bu ama bize ülke puanı da lazım. Tek benim çabamla olmaz 6 kişinin benim seviyemde yarışıp iyi puan alıp 22 ülke arasında girmemiz gerekiyor. O zaman bize iki kişilik kota verilir ve olimpiyatlara garanti katılırız. Bireysel olarak imkansızı başarmak lazım. Ben hiçbir zaman çalışmalarımı bırakmayacağım ve kafaya koydum, bu branşta ülkemize olimpiyatı yaşatmak istiyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Malatyaspor 'maça akreditesiz seyirci alındığı' iddialarını yalanladı04 Ekim 2020 Pazar 09:25
  • Manchester City, Leeds United deplasmanından 1 puanla döndü04 Ekim 2020 Pazar 09:24
  • Başakşehir’in rakibi Leipzig ligde rahat kazandı03 Ekim 2020 Cumartesi 21:40
  • Valentin Rosier, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı03 Ekim 2020 Cumartesi 20:44
  • Perotti, Fenerbahçe için İstanbul'da03 Ekim 2020 Cumartesi 15:05
  • MKE Ankaragücü evinde kaybetti03 Ekim 2020 Cumartesi 09:24
  • Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu03 Ekim 2020 Cumartesi 09:23
  • Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 36 saat içinde kimin gidip kimin kalacağı belli olacak02 Ekim 2020 Cuma 23:22
  • Gaziantep FK ve Trabzonspor puanları paylaştı02 Ekim 2020 Cuma 22:48
  • Fenerbahçe’de yeni transfer Cisse takımla birlikte çalıştı02 Ekim 2020 Cuma 20:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti