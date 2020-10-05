Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti

Milli sporcu Zana Öztunç, "Avrupa'da kendime ait rekorumu 3 kez kırdım. Diğer sene de İtalya'da en iyi puanı aldım. Şu anda Türkiye'deki en iyi rekor bende." dedi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu Zana Öztunç, gözünü kış olimpiyatlarına dikti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki kayak antrenörleri tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı.

Daha sonra bu sporda kendisini geliştirerek kısa sürede milli takıma girmeyi başaran Zana Öztunç, katıldığı birçok yarışın yanı sıra 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (IBU Cup 3) 144 puanla 66. sırada yer alarak Türk sporcular adına en iyisi olan 146 puanı geçip Türkiye rekoru kırdı.

Başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Yine aynı yarışların ikinci gününde puanını 136'ya çekerek kendi rekorunu geliştiren Öztunç, biatlon yarışlarında ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Milli sporcu, dünya kupalarında kazanacakları puanlarla bireysel ve takım olarak kota alıp kış olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler eşliğinde kamp yapan Zana Öztunç, AA muhabirine, küçük yaşlarda bu spora başladığını anlattı.

Biatlon branşında rekorlarının olduğunu ifade eden Zana Öztunç, "Avrupa'da kendime ait rekorumu 3 kez kırdım. Diğer sene de İtalya'da en iyi puanı aldım. Şu anda Türkiye'deki en iyi rekor bende." dedi.

"Olimpiyat kotası almak istiyorum"

Hedefinin her zaman üst sıralar olduğunu dile getiren Zana Öztunç, şöyle konuştu:

"Bu sene hazırım ve ilk hedefim olimpiyatlar. IBU Cup'ta 125 puan alarak dünya kupalarına katılmak, oradan da ne kadar puan gerekirse onu alıp olimpiyat kotası almak istiyorum. Onun için çabalayacağım. İlk hedefim bu ama bize ülke puanı da lazım. Tek benim çabamla olmaz 6 kişinin benim seviyemde yarışıp iyi puan alıp 22 ülke arasında girmemiz gerekiyor. O zaman bize iki kişilik kota verilir ve olimpiyatlara garanti katılırız. Bireysel olarak imkansızı başarmak lazım. Ben hiçbir zaman çalışmalarımı bırakmayacağım ve kafaya koydum, bu branşta ülkemize olimpiyatı yaşatmak istiyorum."