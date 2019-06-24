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Türkiye resti çekti: İstediğiniz yaptırımı uygulayın, aldık

Çavuşoğlu, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.
Türkiye resti çekti: İstediğiniz yaptırımı uygulayın, aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Bu görüşmede sadece S-400 meselesi değil birçok konu ele alınacaktır. Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil. ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez.

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