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Türkiye rüzgar enerjisi kapasitesini artırdı

Rüzgar enerjisinde kurulu gücü 9 bin 305 megavata ulaşan Türkiye, bu alandaki kapasitesiyle AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 38 ülke arasında 7. sırada yer aldı.
Türkiye rüzgar enerjisi kapasitesini artırdı

WindEurope 2020 Avrupa İstatistikleri ve 2021-2025 Görünümü Raporu'na göre, AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında yer aldığı 38 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü geçen yıl itibarıyla 219 bin 546 megavat olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin 194 bin 533 megavatını karasal rüzgar santralleri, 25 bin 13 megavatını ise deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri oluşturdu.

Söz konusu ülkeler arasında rüzgarda kurulu gücü en yüksek ülke, 62 bin 627 megavatla Almanya oldu. Almanya'yı, 27 bin 264 megavat kurulu güçle İspanya ve 24 bin 167 megavat kurulu güçle Birleşik Krallık takip etti.

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise geçen yıl 1224 megavat artışla 9 bin 305 megavata yükseldi. Bu kapasiteyle Türkiye, AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 38 ülke arasında 7. sırada yer aldı.

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