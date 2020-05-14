Türkiye sağlık turizminde zirveyi yakalayacak

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, korona virüs ile mücadelede Türkiye’nin başarısı ile dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, “Türkiye, pandemi sonrası sağlık turizminde zirveyi yakalayacaktır” dedi.

Lokman Hekim Sağlık Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Türkiye’nin korona ile mücadeledeki başarısının tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti. Altuğ, “Türkiye başarısı ile dikkatleri üzerine çekti. Dünya ülkelerine örnek teşkil etti. Güven, kalite, tesis alt yapısı ve sağlık insan gücünün genç ve dinamik olduğunu gösterdi. Bu yüzden salgın sonrası Türkiye sağlık turizminde zirveyi yakalayacaktır” dedi.

TÜRKİYE BAŞARISI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Sağlık Turizmi ’nin korona virüs salgınından önemli ölçüde etkilendiğini dile getiren Dr. Mehmet Altuğ , ‘’ Tüm diğer ülkelerde olduğu gibi sağlık turizminde öncü ülkelerde de sağlık, insan gücü ve hastaneler kendi ülke vatandaşlarına yetemeyecek duruma gelmiştir. Bu açıdan alınan başarılı önlemler sayesinde Türkiye'de şu ana kadar kapasite sıkıntısı yaşanmamıştır. Bunda Sağlık Bakanlığı’nın yerinde uygulamaları ve önlemlerinin yanı sıra, Türkiye’nin sağlık insan kaynağı, sağlık alt yapısı ve teknolojik donanımının dünya standartlarının üzerinde olduğunu göstermesi açısından çok değerlidir. Özetle Türkiye Pandemi sürecinde güçlü sağlık altyapısı ve bir milyon yüz bin kişilik genç ve dinamik sağlık ordusunun fedakar çabalarıyla korona ile mücadelede dikkatleri üzerine çekmiştir ’’ diye konuştu.

DÜNYA ÜLKELERİNE ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

Pandemi sürecinde tüm ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasının 80 yaş ve üstü kişileri içerdiğini hatırlatan Altuğ, “Yaşlı nüfusu korumak amacıyla Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu’nun 65 yaş üstü nüfusa ve taşıyıcı niteliği taşıyan 20 yaş altı nüfusa sokağa çıkma yasağı getirmesi ile bu süreçte hem dünyaya örnek olarak yaşlılarına verdiği önemi kanıtlamış hem de süreci oldukça iyi yönetmiştir. Tedavi protokolünde yapılan akılcı değişimlerle tedavi süreci ciddi ölçüde kısalmış ve daha ilk günden itibaren çok daha büyük kayıpların önüne geçilmiştir. bu süreç pek çok dünya ülkesine örnek teşkil etmiştir.”

GÜVEN, KALİTE, ALT YAPI VE DİNAMİK İNSAN GÜCÜ

“Bu noktadan hareketle Türkiye sağlık sisteminin ve etkili sağlık politikalarının gücünü kanıtlamış oldu. Sağlık Turizminde öncü ülkeler arasında bu krizden en az etkilenen ülkenin Türkiye olması yabancı hastalar açısından aradıkları güven duygusunu oluşturacaktır. Sağlık turizminde sağlık turistinin ülke ve hastane seçiminde aradıkları kriterlerin başında güven, kalite, tesis alt yapısı ve sağlık insan gücünün genç ve dinamik olması yanı sıra yetkinliğidir. Türkiye akredite olmuş hastaneleri ve yetenekli sağlık insan gücü ile kriz sonrası uluslararası hastaların tercih edeceği destinasyonların başında yer alacaktır’’ ifadelerini kullandı.

TANITIM VE PAZARLAMA ATAĞINA BAŞLANMALIDIR

Pandemi sonrası Türkiye’nin, sağlık tedavisi için başka bir ülkeye gidip tedavi olmaya sıcak bakan insanlar için hedef ülke olarak görüleceğini; dolayısıyla Türk sağlık sektörü için artık yurtdışına daha güçlü ve yaygın şekilde açılma fırsatı olduğunu belirten Dr. Mehmet Altuğ, ‘’Türkiye’de sektörel büyüme bir yandan devam ederken, Türkiye bu süreçte yarattığı başarı hikâyesini Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ ile açılan resmi temsilcilikler, planlanan ön tanı merkezleri ve görevlendirilecek sağlık müşavirleri ile tanıtım ve pazarlama atağına başlamalıdır. Ayrıca özel sektör olarak hem Türkiye’ye döviz kazandırmak hem de ülke imajımıza katkıda bulunmak için, yurtdışına açılan kurumların sayısını artırmak gerekiyor.’’

REKABETÇİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİDİR

"Pandemi süreci sona erdiğinde bireyler öncelikle diyet kampları, vücut direncini arttırmaya ve stresten kurtulmaya yönelik uygulamalar, obezite cerrahisi ve estetik cerrahi için sağlık turizmine talep oluşturacaktır. Bu buzdağının görünen yüzü olup, görünmeyen yüzüne yönelik; sezonluk bir turizm türü olmayan sağlık turizmi için, bu süreçteki kayıpların telafisi ve yeni hedefler için çalışmalara hızla başlanmalı, rekabetçi tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirilmelidir" şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA