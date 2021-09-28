Türkiye şampiyonu milli triatlet hedef büyüttü

Denizli'de, iki yıl önce başladığı triatlonda genç kadınlar Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 17 yaşındaki milli sporcu Sıla Gür, uluslararası yarışlarda da başarılı olmak istiyor.

Denizli'de özel bir kolejde eğitim gören lise son sınıf öğrencisi Gür, spor ile 5 yaşında tanıştı. Ailesinin desteğiyle yüzmeye başlayan Gür, ilerleyen zamanda çok sayıda il birinciliği elde etti. 2016 yılında ise 5 kilometrelik açık su yarışında Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Sıla Gür, bir dönem yüzme antrenörlüğünü yaptığı Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın yönlendirmesiyle 2 yıl önce triatlona başladı.

Bu yılki triatlon yarışmalarında 2 birincilik 2 de ikincilik elde eden Gür, sezonu da genç kadınlar Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Milli sporcu Gür, AA muhabirine, triatlonun büyük emek gerektirdiğini, yüzme, bisiklet ve koşma dallarını içerdiğini, ortalama 1 saat süren yarışta 3 dalda da başarılı olmak gerektiğini belirtti.

Sıradaki hedefinin öncelikle Balkan şampiyonası olduğunu vurgulayan Gür, bunun için haftada ortalama 20 saat antrenman yaptığını vurguladı.

Spora küçük yaşta başladığı için kendini güçlü hissettiğini anlatan Gür, şöyle konuştu:

"Triatlona başlayınca zevkli bir spor dalı olduğunu fark ettim. Bu spor 3 branşı bir arada barındırdığı için başta bayağı zorlandım ama antrenörlerim ve hocalarım hep yanımda oldular. Henüz yolun başındayım ancak ülkemi uluslararası alanda temsil edip dereceler yapmak istiyorum. Koşu, yüzme ve bisiklete binme için ayrı ayrı antrenmanlar yapmam gerekiyor. Spor yaparken bir yandan okulumu da aksatmadım. Annemin desteği olmasa ben bugünlere gelemezdim."

Bu yıl Sırbistan, Macaristan ve Balıkesir'de düzenlenen uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Gür, yeni hedefler için idmanlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gür'ün annesi Gülnür Gür ise kızının küçük yaştan bu yana spora gönül verdiğini belirterek, "Kızım uzun yıllar süren çalışmalarını emeğini çok şükür aldı. Ona destek olmak için gece gündüz yanındayım." diye konuştu.