  • BIST 1.382,340
  • Altın 495,97
  • Dolar 8,8600
  • Euro 10,3450
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye şampiyonu milli triatlet hedef büyüttü

Denizli'de, iki yıl önce başladığı triatlonda genç kadınlar Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 17 yaşındaki milli sporcu Sıla Gür, uluslararası yarışlarda da başarılı olmak istiyor.
Türkiye şampiyonu milli triatlet hedef büyüttü

Denizli'de özel bir kolejde eğitim gören lise son sınıf öğrencisi Gür, spor ile 5 yaşında tanıştı. Ailesinin desteğiyle yüzmeye başlayan Gür, ilerleyen zamanda çok sayıda il birinciliği elde etti. 2016 yılında ise 5 kilometrelik açık su yarışında Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Sıla Gür, bir dönem yüzme antrenörlüğünü yaptığı Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın yönlendirmesiyle 2 yıl önce triatlona başladı.

Bu yılki triatlon yarışmalarında 2 birincilik 2 de ikincilik elde eden Gür, sezonu da genç kadınlar Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Milli sporcu Gür, AA muhabirine, triatlonun büyük emek gerektirdiğini, yüzme, bisiklet ve koşma dallarını içerdiğini, ortalama 1 saat süren yarışta 3 dalda da başarılı olmak gerektiğini belirtti.
Sıradaki hedefinin öncelikle Balkan şampiyonası olduğunu vurgulayan Gür, bunun için haftada ortalama 20 saat antrenman yaptığını vurguladı.

Spora küçük yaşta başladığı için kendini güçlü hissettiğini anlatan Gür, şöyle konuştu:

"Triatlona başlayınca zevkli bir spor dalı olduğunu fark ettim. Bu spor 3 branşı bir arada barındırdığı için başta bayağı zorlandım ama antrenörlerim ve hocalarım hep yanımda oldular. Henüz yolun başındayım ancak ülkemi uluslararası alanda temsil edip dereceler yapmak istiyorum. Koşu, yüzme ve bisiklete binme için ayrı ayrı antrenmanlar yapmam gerekiyor. Spor yaparken bir yandan okulumu da aksatmadım. Annemin desteği olmasa ben bugünlere gelemezdim."

Bu yıl Sırbistan, Macaristan ve Balıkesir'de düzenlenen uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Gür, yeni hedefler için idmanlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gür'ün annesi Gülnür Gür ise kızının küçük yaştan bu yana spora gönül verdiğini belirterek, "Kızım uzun yıllar süren çalışmalarını emeğini çok şükür aldı. Ona destek olmak için gece gündüz yanındayım." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koçak ve Lichte, A Milli Futbol Takımı teknik ekibine katıldı28 Eylül 2021 Salı 09:57
  • Kasımpaşa Konya maçında beraberlik28 Eylül 2021 Salı 09:38
  • Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından28 Eylül 2021 Salı 09:35
  • Süper Lig'de görünüm28 Eylül 2021 Salı 09:23
  • Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı27 Eylül 2021 Pazartesi 22:22
  • Koçak ve Lichte, A Milli Futbol Takımı teknik ekibine katıldı27 Eylül 2021 Pazartesi 22:20
  • TFF'den Ampute Milli Futbol Takımı'na 1.5 milyon lira başarı ödülü27 Eylül 2021 Pazartesi 21:05
  • Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü27 Eylül 2021 Pazartesi 14:08
  • Eski rekortmen atlet Ayaz, TAF başkanlığına adaylığını açıkladı27 Eylül 2021 Pazartesi 13:26
  • Halil Umut Meler Salzburg-Lille maçını yönetecek27 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti