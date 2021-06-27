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Türkiye, şark tipi tütün üretiminde birinci sıradaki yerini koruyor

Türkiye'nin dünya tütün üretiminde 15'inci, şark tipi (oriental) tütün üretiminde ise birinci sırada yer aldığı bildirildi.
Türkiye, şark tipi tütün üretiminde birinci sıradaki yerini koruyor

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sektör, geçen yıl 910 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu yıl ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaprak tütün ihracatı yüzde 27 azalarak 79 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, dünya tütün üretiminde 15'inci, şark tipi tütün üretiminde ise birinci sıradaki yerini koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, tütünün Türkiye ekonomisi için önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirdiğini belirtti.

Türkiye'de 2020'de toplam 82 bin ton yaprak tütün üretimi yapıldığını, bunun yüzde 90'a yakın kısmını şark tipi tütünlerden oluştuğunu kaydeden Umur, "Bu üretim miktarının yüzde 57'si ve toplam üretici sayısının yüzde 55'i Ege Bölgesi'nde yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 60 bin aile geçimini tütünden sağlıyor. Tütün ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfus, aile bireyleri ile birlikte 1 milyonu buluyor. ifadelerini kullandı.

Umur, yaprak tütün ihracatında yüzde 28'lik payla ABD'nin ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi Endonezya, Belçika ve Polonya'nın izlediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birim ihraç fiyatı birçok tarım ürününe göre oldukça yüksek olan yaprak tütünün ülkemize döviz katkısı oldukça yüksek. Ülkeler itibarıyla aynı dönemin tütün mamulleri ihracatı incelendiğinde, ilk 3 ihraç pazarımızın İsrail, Irak ve Türkmenistan. Özellikle Türkmenistan'a ihracatımız bir önceki yıla oranla yaklaşık 10 kart artarak 8 milyon dolara ulaştı. Toplam 192 milyon dolarlık tütün mamulleri ihracatımızda en önemli pasta payını, 117 milyon dolarlık ihracatla sigaralar alıyor. Tütün mamulleri ihracatında genellikle uluslararası firmaların alım politikalarına göre pazarlar değişkenlik gösteriyor."

Umur, 2020 yılında en fazla artışın görüldüğü tütün mamulleri kaleminin ise bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 46'lık artış kaydedilen nargile tütünleri olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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