Türkiye seferber oldu

Türkiye, Elazığ'da meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremle sarsılırken, yurdun dört bir yanından da deprem bölgesine destek yağdı.

ERZURUM'DAN AFAD, UMKE VE 2 TIR LOJİSTİK ELAZIĞ'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum’dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.

Bugün saat 20.55’te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş’ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.

Bu arada Erzincan’dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.

30 KİŞİ 7 ARAÇLA YOLA ÇIKTI



Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik. Daha sonra 30 kişilik ekibimiz 7 araçla yola çıktı. 26 hizmet grubumuzu kurumda topladık. 3 ambulans, 1 UMKE, 2 TIR lojistik çadırımızı hemen yola çıkardık. Ayrıca, deprem bölgesine Aras Elektrik ve Türk Telekom’dan ekipler de gönderildi" dedi.



Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye 2 adet afet kurtarma aracı ve 8 personel gönderdi.

990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personelle kış şartlarına uygun 990 çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

'KARADENİZ SAHİLİNDEN İSRAİL'E KADAR HİSSEDİLDİ'

Türkiye, Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Okay Memiş, depremin Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Memiş, "O kadar enteresan bir deprem ki Karadeniz sahilinden İsrail'e varana kadar Doğu Anadolu fay hattında hissedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada fazla hissedilmedi, Hınıs ve Çat'ta kısmen hissedildi. Oralarda da olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. 6.8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşları bütün imkanlarıyla oraya seferber olmak durumunda. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet, bölge merkezi. Depolarımızda çok iyi durumdayız yaklaşık 10 bin çadırımız var. Bölgeye 990 tane çadır gönderdik kış şartlarına uygun. 712 yatak gönderdik. Belki de Elazığ'a en önce yardım ekibi gönderen illerin başında geliyoruz" diye konuştu.

DEPREM, SİVAS VE TOKAT'TA DA HİSSEDİLDİ... AFAD EKİPLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi. Depremin ardından Sivas ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye sevk edildi.



Elazığ- Sivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat ile tüm ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem her iki ilde de hasara yol açmadı. Deprem sonrası çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ’a gitmeye başladı. Sivas'tan bir ekip hemen bölgeye hareket etti. Tokat İl AFAD Müdürlüğünden de 2 kurtarma aracı ve 8 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra Elazığ’a doğru yola çıktı. İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, "Yaşanan deprem sonrası ilimiz AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma aracı ve 8 personelimizi yola çıkardık" dedi. Sivas'tan Kızılay ekipleri de destek amaçlı bölgeye sevk edildi.

MERSİN'DEN 11 KİŞİLİK AFAD EKİBİ ELAZIĞ'A GİTTİ

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

KOCAELİ'DEN DEPREM BÖLGESİNE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

ELAZIĞ'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Başkanlığı'nın talimatıyla Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağıyla İstanbul, Bursa ve Sakarya ekipleriyle birlikte deprem bölgesine gidecek Kocaeli AFAD ekipleri, depremden hemen sonra İl Müdürlüğü'nde toplanarak organize oldu ve harekete geçti. Diğer ekipler de teyakkuz halinde İl Müdürlüğü'nde bekliyor.



SAKARYA'DAN BÖLGEDE DEPREM TIR'I



Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem TIR'ını bölgeye gönderdi. TIR, Seyyar Afet Koordinasyon Merkezi olarak bölgede hizmet verecek.



İzmit Belediyesi depremin ardından arama kurtarma ekibinin bölgeye gitmek üzere harekete geçtiğini açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Dualarımız ve yardımlarımız Elazığlı vatandaşlarımızla olacak." dedi.

İBB KURTARAM EKİPLERİ ELAZIĞ'A GİDİYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.



Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak olan yemek tırı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

NİĞDE'DEN UMKE VE 112 EKİPLERİ ELAZIĞ'A YARDIMA GÖNDERİLDİ

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde’den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ’daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

ANKARA'DAN ELAZIĞ'A DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum" dedi.

ERBAŞ: VATANDAŞLARIMIZ CAMİLERİMİZDE GECEYİ GEÇİREBİLİRLER

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerine yer verdi.

BOLU'DAN ELAZIĞ'A ARAMA-KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

BOLU'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca arama- kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.

ORDULULAR, ELAZIĞ İÇİN SEFERBER OLDU

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.



Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı. Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular, seferber oldu. Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3 bin adet battaniye, 4 bin adet uyku seti ve 3 bin adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 TIR, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak TIR ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 TIR olmak üzere toplam 3 TIR’ı bölgeye gönderdi.

Büyükşehir belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 arama- kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

BAKAN SELÇUK: DEPREMZEDELER İÇİN OKULLARIMIZI AÇTIK

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. AFAD koordinasyonunda yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" dedi.

THY'DEN ELAZIĞ'A UÇAK

Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen depremin artından bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için 300 kişilik bir AFAD ekibi Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçakla Elazığ'a gidecek.



Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

150 TL SABİT FİYAT OLACAK



Fiyat değişikliği ile ilgili de bilgi veren Üstün açıklamasına şöyle devam etti:

"Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz"

PEGASUS'TAN ELAZIĞ'A EK SEFERLER

PEGASUS havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.



Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.