Türkiye Şehit Aileleri Derneği Erkek Voleybol Takımı'ndan büyük başarı

Bitlis’te gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Erkek Voleybol Takımı, 1. Lige kadar yükseldi. Yeni sezon için hazırlıklarını Ankara’da sürdüren takımın şimdiki hedefi Efeler Ligi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği ( TÜRŞAD ) Erkek Voleybol Takımı sezon hazırlıklarını Ankara’da sürdürüyor. TVF Beştepe Voleybol Salonu’nda antrenmanlarına devam eden TÜRŞAD, Galatasaray, Fenerbahçe ve Ziraat ile özel antrenman maçı yapacak.

HEDEF: EFELER LİGİ

TÜRŞAD Başkanı Kadir Köstekçi , takımın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Köstekçi, takımın Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve ardından profesyonel şekilde başarılı bir grafik çizerek ilerlediğini kaydetti.

Hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu aktaran Köstekçi, şöyle devam etti:

“Çok iyi bir takım kurduk harika bir çıkış yakaladık. Bitlis’in, Adilcevaz’ın ismini voleybolun Süper Ligi olan Efeler Ligi’ne çıkarmak istiyoruz.

Sporun tanıtımla ilgili de çok önemli bir misyonu var. Bunun farkındayız. Spor sadece gençlikle ilgili çalışmalar değil aynı zamanda ilin tanıtımı, gelişmesi ve güzel yerlere gelmesi anlamında da ciddi potansiyeli barındıran bir alan. Spor sayesinde biz Bitlis’i Türkiye’nin her yerinde tanıttığımızı düşünüyoruz.”

ANTRENMANLAR ANKARA’DA

Antrenmanlarını Ankara’da sürdürdüklerini ifade eden Köstekçi, “Bazı şanssızlıklar, haksızlıklar nedeniyle geçen sene Efeler Ligi’ne çıkamadık. Bu sene teknik kadromuz ve oyuncularımızla çok daha iyi bir takım kurduk, harika bir ekibimiz var. Bu sene işi şansa bırakmak istemiyoruz” diye konuştu.

GENÇLERİ SPORLA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK İSTİYORUZ

Sporcu kalitesinin arttırılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Köstekçi, “Spor faaliyetlerine girmemizin en önemli sebeplerimizden bir tanesi gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, iyi alışkanlıklara sevk etmek. Milli manevi duygularla bezenmiş bir gençlik yetiştirmek. Gençlerimizi beden eğitimi alanına yönlendirerek bu anlayışa sahip sporcu gençlerin yetişmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sporcu kalitemizin arttırılmasına katkı sunmak çok önemli. Hepimizin malumu doğuda çok kaliteli, spor alanına ciddi bir potansiyel barındıran gençlik var. Ama ne yazık ki profesyonel spor kulüplerin az olması nedeniyle bu çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi pek mümkün olmuyor. Biz de bir yol açmak, örnek olmak istedik. Bir voleybol kulübü kuralım, iyi bir yere getirelim, iyi liglerde temsil edilsin ve spor kulübü sayesinde bu işin bir cazibe merkezi haline geldiğini herkes görsün istedik” sözlerini aktardı.

Osman Akdoğan / Gazete İlksayfa