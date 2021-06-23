Türkiye Sigorta ve Türkiye Emlak Katılım Bankası güçlerini birleştirdi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle Türkiye Sigorta’nın katılım sigortacılığı esaslarına uygun elementer, hayat sigortaları ve emeklilik ürünleri 5 yıl boyunca Emlak Katılım Bankası şubelerinden satın alınabilecek.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Emlak Katılım Bankası ortak açıklamasına göre, Türkiye Sigorta hizmet ağını, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle zenginleştiriyor.

Türkiye Sigorta, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile katılım sigortacılığı esaslarına uygun ürünlerin satışı için beş yıllık münhasırlık anlaşması yaptı. Türkiye Emlak Katılım Bankası beş yıl boyunca katılım sigortacılığı ürünlerinin satışını şubeleri kanalıyla yapacak.

İş birliği imza törenine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar ile iki kurumun yöneticileri katıldı.

“Türkiye Sigorta olarak hayata daha fazla değer katmak için çalışıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, Yeni Ekonomi Programı’nda (2021-2023) öncelikli konu olarak belirtilen katılım sigortacılığı konusunda önemli adımlar attıklarını, bu alanda Emlak Katılım Bankası ile iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Beş yıllık münhasır acentelik anlaşması yaptık. Entegrasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla tüm şubelerde üretime başlandığının müjdesini vermek isterim. Türkiye markasını kurumlarının isimlerinde taşıyan böylesine güzide iki firmanın büyük önem atfettiğimiz katılım sigortacılığı alanında güç birliği yapmasını çok değerli buluyorum. 2009 yılından bu yana ülkemizde katılım sigortacılığı yapılıyor ve sektör prim üretimi içindeki payı yüzde 5’e ulaşmış durumda. Her fırsatta bu alanı daha ileri taşıma gayretinde olduğumuzun altını çiziyorum. Türkiye Sigorta olarak hayata daha fazla değer katmak için çalışıyoruz. İş birliğimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğimizin sektörümüz ve kurumlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

“Zaman tasarrufu sağlayacağız”

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar ise Türkiye Sigorta ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Katılım Finans prensiplerine uygun sigorta ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz ve bunu ülkemizin en önemli sigorta kuruluşlarından olan Türkiye Sigorta’nın ürünleriyle gerçekleştiriyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Türkiye Sigorta ile gerçekleştirilen entegrasyon kapsamında bankamız adına sürekli olarak kullanılabilecek bir sistem oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteriler özelinde data oluşturulması ve tekrardan çalışma fırsatı yakalanabilecek bir yapının hayata geçmesini hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Bunun yanı sıra müşterilerimiz ve bankamız adına zaman tasarrufu sağlayacağımıza inanıyoruz. Oluşturulan data Türkiye Sigorta ile koordineli gidiyor. Anlaşma özelinde müşterilerimize sorunsuz ve en hızlı şekilde hizmet vermeyi planlıyoruz. Örneğin, sigorta ürünlerinde müşterilerimize zorunlu tutulan DASK için yeni yaptığımız anlaşmada anında hizmet alınması ile ciddi müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz. Yapılan iş birliğinin banka, sigorta sektörüne ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.