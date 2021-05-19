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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, güneş enerjisi santrallerine 200 milyon dolar finansman sağlayacak

TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Karaben, "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi santrallerine (GES) 200 milyon dolar tutarında finansmanı sağlamayı hedefliyor." dedi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, güneş enerjisi santrallerine 200 milyon dolar finansman sağlayacak

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir finansman sağladığı 330 yenilenebilir enerji projesinin 162 adedi GES projelerinden oluşan TSKB, şimdiye dek 250 MW kurulu güce toplam 250 milyon doların üzerinde kaynak sağladı.

Gelecek birkaç yıl içinde söz konusu alandaki yatırımlara yoğunlaşmayı planlayan banka, 200 milyon dolar tutarında GES finansmanı sağlamayı hedefliyor.

2002 yılından bugüne Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen projelerini destekleyen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi santrallerine (GES) sağladığı finansman olanaklarını sürdürüyor.

Çatı üstü GES’lerin finansmanında; müşterilerine sunduğu finansal kiralama hizmetleri ile de ayrışan TSKB, projelere yönelik uzun vadeli kredileriyle öne çıkıyor.

"GES'lerin finansman ihtiyaçlarına doğru ve etkin kaynak modelleri sunmak önceliklerimiz arasında"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan Karaben, "Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde kilit öneme sahip GES projelerinin finansman ihtiyaçlarına doğru ve etkin kaynak modelleri sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

TSKB portföyü içindeki GES projelerinin adetlerinde artış olacağını beklediklerini kaydeden Karaben, ülkenin toplam kurulu gücü içinde de TSKB tarafından finanse edilen GES payının ciddi oranda artabileceğine dikkati çekti.

Karaben, Türkiye’nin her coğrafyasındaki GES projelerini finanse etmenin yanı sıra uzman mühendislik ekibinin yatırım danışmanlığıyla projelerin sağlıklı ve verimli şekilde hayata geçmesini sağladıklarını belirterek, gelecek dönemde kurulumu hızlı ve kolay yapılabilen, yoğun mesai veya işgücü gerektirmeyen GES yatırımlarına taleplerin artacağına işaret etti.

Mevcut enerji projelerinde hibrit üretim kapsamında, konut ve sanayi tesislerinin çatıları ile sanayi tesisi arazilerinin üzerine kurulacak GES yatırımlarına yönelik talebin yoğunlaştığının altını çizen Karaben, güneş alanında da yatırımcısının ve kullanıcısının farklı firmalar olduğu, gelir paylaşımına dayanan Yap-İşlet-Devret iş modellerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Karaben, TSKB’nin sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığına dikkati çekerek şunlara vurgu yaptı:

"Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde kilit öneme sahip GES projelerinin finansman ihtiyaçlarına doğru ve etkin kaynak modelleri sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Proje finansmanı modelimiz projelerin kendi yaratmış olduğu veya iç tüketime yönelik projelerde tasarruf edilen fonlar ile dışarıdan herhangi bir finansal destek almadan kapalı devre şekilde kredi ödemesini mümkün kılıyor. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakların vadeleri uzun olduğu için GES projelerine anapara ödemesiz dönemleri de olan uzun vadeli ödeme planları sunuyoruz. 2022 yılında daha da artmasını beklediğimiz GES yatırımlarının finansmanlarına hız kesmeden devam etmeyi ve önümüzdeki 2-3 sene içerisinde 200 milyon doların üzerinde ilave finansman sunmayı planlıyoruz."

Sanayi tipi çatı üstü GES'lerin ağırlıklı olarak firmaların mevcut fabrikalarının çatıları, arazi tipi GES'lerin de fabrika arazileri üzerlerine tesis edildiğini ve bu projelerin finansmanı için çoğu zaman fabrikaların ve üzerlerinde bulundukları arazilerin teminatlarının alınamadığını belirten Karaben, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelde çatı üstü veya zemin üzeri GES yatırımlarının finansmanı ya finansal kiralama yapılarak ya da GES kapsamındaki ekipmanlar teminat olarak alınarak yapılabiliyor. TSKB olarak bünyemizde finansal kiralama yapabildiğimiz için çatı üstü GES projelerinde müşterilerimize bu çözümleri de sunabilmekteyiz. Finansman olanaklarının yanı sıra teknik fizibilite, teknoloji analizi, yaşam döngüsü maliyet analizi gibi alanlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle de çatı ve zemin üstü GES yatırımlarında yetkin bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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