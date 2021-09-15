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Türkiye, Somali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Vadajir bölgesinde dün düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığını bildirdi.
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun Vadajir bölgesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Menfur terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyeler iletildi, saldırıda hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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