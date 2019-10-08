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Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.
Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada,  "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.

Oktay, "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

 

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