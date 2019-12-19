Türkiye tek ses, tek yürek: Doğu Türkistan için eylem çağrısı

Çin’in zulmettiği mazlumların yanında olmak amacıyla birçok eylem gerçekleştirilecek. Eylemlerin İstanbul'daki adresi Fatih olacak. Binlerce kişi, Fatih Camii’nde buluşup Beyazıt Meydanı’na yürüyecek.

Çin’in zulümlerde bulunduğu Doğu Türkistan’da şiddetli bir asimilasyon politikası uygulanıyor. Ümmetin kanayan yarası Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm yürekleri parçalarken Türkiye'de Doğu Türkistan'a destek için önemli bir eylem gerçekleştirilecek.

İstanbul'da binlerce kişi 20 Aralık Cuma günü saat 19:30'da Fatih Camii’nde buluşup Beyazıt Meydanı’na yürüyecek.

Konuya ilişkin olarak İHH'dan yapılan açıklamada "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için tüm Türkiye tek ses, tek yürek! 20 Aralık Cuma günü saat 19:30'da Fatih Camii’nde buluşup Beyazıt Meydanı’na yürüyoruz." denildi.

Öte yandan diğer şehirlerde de Doğu Türkistanlılara destek olmak amacıyla eylemler düzenleneceği öğrenildi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da gerçekleşecek eyleme dair bir açıklama yaptı. İHH'nın sosyal medya hesabı aracılığıyla yayınlanan videoda Bülent Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın tüm kesimlerinde bir duyarsızlık, bir sessizlik var. 2017'den itibaren ise kurmuş olduğu kamplara Doğu Türkistanlı erkekleri, kadınları, çocukları alıp götürmeye başladı. 16 tane kampın kurulduğu tahmin ediliyor. 1 ile 3 milyon arasında insanın bu kamplarda yaşadığı bilgisi var. Bunun ne kadar gerçek olduğunu anlamak için Çin'in Doğu Türkistan topraklarını gözlemcilere açması gerekiyor. Siz Doğu Türkistan topraklarını istdiğiniz gibi ziyaret edemezsiniz. Orada insanlarla konuşamazsınız. İnsanlarla konuştuğunuz zaman size bazı bilgileri aktardıklarında hemen hapislere alınırlar. Oraya heyetleri davet ediyor. Kendine göre dizayn ettiği bazı kamplara bu heyetleri götürüyor. Bakın diyor; biz burada kültürel seviyeyi yükseltmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi dünyada yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Sen birilerinin iradesini hiçe sayarak evinden alıp kamplara götürüyorsun. Zorunlu bir şekilde ailesinden uzaklaştırıyorsun ve buna eğitim kampı diyorsun. Dünya da buna sessiz kalıyor ve hiç kimse bu konunun peşine düşmüyor. Çünkü Çin ekonomik olarak İslam dünyasını baskılamış durumdadır. Çünkü bu Çin'in bir politikası bütün Doğu Türkistan topraklarını hapishaneye çevirmiş. Oradan bilgi çıkmıyor. Orada sessiz çığlık var. Öyle büyük işkenceler yapıyorlar ki oradan çıkan insanlar ya akıllarını kaybediyor ya bilinçlerini kaybediyor. Büyük bir kısmı da ölüyor. Onun için Doğu Türkistan'da gerçeğin ortaya çıkmasının yolu heyetlerin oraya gitmesi olduğu gibi bugün iletişim ve haber alma özgürlüğünün de Doğu Türkistan halkına verilmesidir. O zaman gerçekler ortaya çıkar. Biz sessiz kalmayacağız. Bu Cuma günü bütün illerimizde, İstanbul'da da akşam üzeri Fatih Camii'nden Beyazıt Camii'ne doğru yürüyüş yapacağız. Adına da 'Sessiz Çığlık' diyoruz. Çünkü ses çıkartan her Doğu Türkistanlının ailesi ya işkence görüyor. Ya hapislere gidiyor. O nedenle ağlama hakkına bile sahip değil Doğu Türkistanlılar. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyoruz. Ve büyük bir kitleyle Çin'e 'Bu haksızlıktan vazgeç aksi takdirde İslam ülkeleri bir araya gelir ve size ekonomik yaptırımlar uygular' diyeceğiz. Çin mallarının boykot edilmesi Doğu Türkistan halkı için bir kurtuluş umududur. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün partileri bu ortak Doğu Türkistan meselesinde bir araya gelmeye davet ediyorum. Allah'a emanet olun.