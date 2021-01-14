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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: Antalya Açık çok başarılı geçti

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, "Dünya yıldızı sporcular organizasyona hayran kaldı." dedi.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: Antalya Açık çok başarılı geçti

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirlerle ev sahipliği yaptıkları 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ın başarılı geçtiğini söyledi.

Durmuş, AA muhabirine, 5-13 Ocak'ta Antalya'da önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde spor organizasyonlarının yapılamadığını ifade eden Durmuş, kendilerinin ise Antalya Açık gibi pek çok organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Türkiye'nin bu alandaki gücünü gösterdiklerini aktardı.

Durmuş, yeni yılın ilk ATP turnuvasının Antalya'da gerçekleştirilme kararında bunun önemli etken olduğunu vurguladı.

"Antalya Açık çok başarılı geçti ve dünya yıldızı sporcular organizasyona hayran kaldı." ifadesini kullanan Durmuş, "Kovid-19 tedbirleri altında çok önemli bir turnuvayı geride bıraktık. Çok iyi bir ev sahipliği gerçekleştirdik. Sporcular inanılmaz mutlu oldu. Buraya gelen yabancı sporcular, bizim elçimiz olarak ülkelerine dönüyor." diye konuştu. 

"Uluslararası turnuvalardaki deneyimimiz ortada"
Durmuş, Kovid-19 ile mücadele kurallarına uyarak alacakları önlemlerle bu yıl başka uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Her bir organizasyondan sonra yenilerinin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Durmuş, "Uluslararası turnuvalardaki deneyimimiz ortada. Dünyanın en fazla organizasyona ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Türkiye, artık tam anlamıyla tenis ülkesi haline geldi. Spor turizmine de federasyon olarak çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, uluslararası turnuvaların tamamının olimpiyat kapsamında olan sporcuların sıralamasını etkilediğini, 2021 yılında kendilerinin de sporcular ve federasyon olarak olimpiyattaki yerlerini almak için çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

Teklerde şampiyon De Minaur, çiftlerde Mektic-Pavic 
Avustralya Açık öncesi önemli duraklardan biri Antalya Açık'ta, dünya sıralamasında 23. basamakta yer alan Avustralyalı sporcu Alex De Minaur, tekler finalinde, dünya klasmanının 49. sırasındaki Kazak rakibi Alexander Bublik'in sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyon oldu.

Çiftlerde ise turnuvanın 1 numaralı seribaşı ikilisi Hırvat sporcular Nikola Mektic ve Mate Pavic, Ivan Dodig (Hırvatistan)-Filip Polasek (Slovakya) çiftini mağlup ederek kupaya uzandı. 

Türk sporcuların performansı
Organizasyona elemelerden katılan Türk sporculardan Cengiz Aksu, Togan Tokaç, Umut Akkoyun ilk turda, Mert Naci Türker ikinci turda turnuvaya veda etti.

Antalya Açık'a 32 turundan dahil olan Marsel İlhan ile Ergi Kırkın ise ilk maçlarını kaybederek organizasyondan elendi.

Son 16 turuna kalan tek Türk sporcu olan Altuğ Çelikbilek, Gürcü Nikoloz Basilaşvili'ye yenilerek çeyrek finale yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Çiftlerde Türk sporcular Altuğ Çelikbilek-Tuna Altuna, 2 numaralı seribaşı Ivan Dodig-Filip Polasek'e, Mert Naci Türker-Umut Akkoyun ikilisi ise Nikoloz Basilaşvili-Andre Begemann çiftine ilk maçlarında yenilerek elendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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