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Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlandı

Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul’da sona erdi.
Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlandı

İki günlük yarışmaların ikinci gününde çoklu branşlarla birlikte toplam 19 branşta birinciler belirlendi.

İstanbul Altunizade’deki Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan yarışmalarda 400’den fazla atlet yarıştı. Saha içinde yarışmayan tüm görevliler ile tribünlerde sosyal mesafe kuralları ve maske zorunluluğunun uygulandığı müsabakalarda birbirinden zorlu yarışmalar yapıldı.

Müsabakaların ardından 12-13 Eylül’de İstanbul’da yapılacak olan Balkan U20 Şampiyonası’nın U20 Milli Takım’ı da oluşturuldu.

Şampiyonanın ikinci gününde branşlarında ilk sırayı alan isimler şöyle:

ERKEKLER

200m: Oğuz Uyar, Çanakkale, 21.35

800m: Muzaffer Altındaş, Trabzon, 1:54.23

3000m: Devrim Kazan, İstanbul, 8:14.04

110m engelli: Tibet Sancak, İzmir, 14.12

3000m engelli: İbrahim Karateker, Muş, 9:20.56

Sırıkla atlama: Lütfi Atalay, Konya, 4.80

Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Adana, 14.96

Cirit atma: Ahmet Toyran, İstanbul, 58.37

Disk atma: Tarık Özer, Tokat, 49.14

Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Ankara, 5530

KADINLAR

200m: Simay Özçiftçi, İzmir, 24.84

1500m: Şevval Özdoğan, Niğde, 4:34.78

5000m: Tuğçe Özkan, İstanbul, 16:55.01

100m engelli: Yaren Yıldırım, Tokat, 14.38

Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Ankara, 1.68

Uzun atlama: Gizem Akgöz, İzmir, 5.76

Gülle atma: Pınar Akyol, İstanbul, 14.64

Çekiç atma: Vildan Kelek, Tokat, 51.27

Heptatlon: Zeynep Çaylak, Eskişehir, 4246

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