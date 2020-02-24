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Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV ne zaman kuruldu, kurucuları kimler?

TÜSEV ne zaman kuruldu, kurucuları kimler, hangi alanda çalışıyor? TÜSEV’i kim veya kimler finanse ediyor; TÜSEV’in arkasında hangi firmalar, STK’lar bulunuyor? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik: 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV ne zaman kuruldu, kurucuları kimler?

TÜSEV ne zaman kuruldu, kurucuları kimler, hangi alanda çalışıyor? TÜSEV’i kim veya kimler finanse ediyor; TÜSEV’in arkasında hangi firmalar, STK’lar bulunuyor? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik: 

İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan TÜSEV’in açılımı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’dır. 

TÜSEV, 1993 yılında kurulmuştur. TÜSEV’in kurucuları arasında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve dernekleri bulunuyor. 

Sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla dernek ve vakıflar tarafından kurulan TÜSEV, 25 yılı aşkın bir süredir sivil toplum örgütlerinin daha elverişli bir ortamda çalışması ve karşılaştıkları sorunlara çözümler sunmak için faaliyet gösteriyor. 

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Vakıf çalışmalarını Mütevelliler Heyeti üyelerinden aldığı maddi destekle sürdürüyor. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevelli üyesi bulunuyor. 

TÜSEV’İN AMACI

Bugün TEMA Vakfı’ndan  Deniz Ataç’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı TÜSEV faaliyetlerini şöyle açıklıyor:
“Türkiye’de güçlü bir sivil toplumun varlığı için dört program alanı altında; 1- STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması, 2-Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi, 3-Kamu, özel sekter ve sivil toplum arasında diyalog ve iş birliğinin sağlanması, 4-Sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve iş birliklerinin kurulması, sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.”

TÜSEV YÖNETİMİ

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV’in Yönetim Kurulu(Şubat 2020 tarihi itibariyle) şu isimlerden oluşuyor: 

Yönetim Kurulu Başkanı: Deniz Ataç, TEMA Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mine Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Alparslan Tansuğ, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Bahadır Kaleağası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
Candan Fetvacı, Aydın Doğan Vakfı
Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı
Gün Han Başik, Kadir Has Vakfı
Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı
Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı
Prof. Dr. Öner Günçavdı, Elginkan Vakfı
Selim Güven, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Denetçiler Kurulu Başkanı:

Sait Tosyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Denetçiler Kurulu Üyeleri:

Canan Ercan Çelik, Borusan Kocabıyık Vakfı
Nigar Evgin, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye
 

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Gazeteilksayfa.com

 

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