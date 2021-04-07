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Türkiye Üçüncüsü Başkan Ertuğrul Çetin'in misafiri oldu

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında üçüncü olan Muhammed Bilal Çakmak’ı makamında ağırladı.
Türkiye Üçüncüsü Başkan Ertuğrul Çetin'in misafiri oldu

Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülke çapında gerçekleştirdiği 10-13 yaş arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Bilal Çakmak, Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu büyük sevince ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Muhammed Bilal Çakmak’ı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik ederek, hediye verdi.

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‘‘Muhammed Bilal Çakmak, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında üçüncü olarak bizleri gururlandırdı’’
İlçede öğrenim gören öğrencilerin Kur'an-Kerim'e ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘İlçemizi iftiharla temsil eden Muhammed Bilal Çakmak, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında üçüncü olarak bizleri gururlandırdı. Genç kardeşimizin başarılarının devamını diliyor, eğitiminde emek veren öğretmenleri ve ailesini de kutluyorum " dedi. 
 

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