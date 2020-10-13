  • BIST 1.179
  • Altın 488,128
  • Dolar 7,8898
  • Euro 9,2974
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de gençlere yer yok12 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
  • Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak12 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
  • Göztepe Teknik Direktörü Palut: Fenerbahçe ile çok iyi bir maç yapmak ve kazanmak istiyoruz12 Ekim 2020 Pazartesi 11:36
  • Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı12 Ekim 2020 Pazartesi 10:17
  • 'İrfan Can Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğu için ay-yıldızlı ekibe katılmadı'12 Ekim 2020 Pazartesi 10:08
  • Milli takım Rusya'da beraberliğe razı oldu12 Ekim 2020 Pazartesi 09:02
  • Roland-Garros'ta zafer Rafael Nadal'ın11 Ekim 2020 Pazar 20:26
  • Robinho, eski takımı Santos'a sembolik ücretle transfer oldu11 Ekim 2020 Pazar 11:42
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı belli oldu11 Ekim 2020 Pazar 09:34
  • TFF locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı11 Ekim 2020 Pazar 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti