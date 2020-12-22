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Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretilecek

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretilecek.
Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretilecek

Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.

Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.

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