Türkiye uyarmıştı: Irak'tan açıklama

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu, hükümetin topraklarını herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye’nin Irak topraklarını bombalamak için "meşru bir gerekçesi" olacağını söyledi.