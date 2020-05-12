  • BIST 98.493
  • Altın 385,259
  • Dolar 7,0255
  • Euro 7,6033
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
SON DAKİKAMSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
»

Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı

T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için çalışma başlatıldı.
Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

TVF'den yapılan açıklamada, fonun, Nisan 2019’da yaptığı açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda, kamu bankalarına toplam 3,7 milyar avro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiği görevi duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." bilgisi verildi.

DİBS'lerin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacak
Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ise çoğunluk hissesinin TVF bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'de 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 el yazması İncil ele geçirildi12 Mayıs 2020 Salı 10:17
  • Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı12 Mayıs 2020 Salı 10:17
  • Türkiye Varlık Fonu: Kamu bankalarının sermayelerinin artırılması için çalışma başlatıldı12 Mayıs 2020 Salı 10:05
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz12 Mayıs 2020 Salı 10:04
  • Görüntüler Ankara'dan! Kısıtlama sonrası pazar yoğunluğu12 Mayıs 2020 Salı 09:53
  • Gastronomi kentinin fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı12 Mayıs 2020 Salı 09:50
  • Rusya'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü12 Mayıs 2020 Salı 09:48
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeci sözler sarf ederek Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyorsunuz12 Mayıs 2020 Salı 09:44
  • Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım12 Mayıs 2020 Salı 09:43
  • Türkiye'den Filistin'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı12 Mayıs 2020 Salı 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti