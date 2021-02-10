  • BIST 1.544
  • Altın 417,635
  • Dolar 7,0554
  • Euro 8,5493
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

"TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında yapılan eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurlarının iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanması amaçlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "bölgesel sahiplik" prensibi çerçevesinde Karadeniz barış ve güvenliğine katkı sağlamak için 1 Mart 2004'ten beri Karadeniz Uyumu Harekatı'nı sürdürüyor.

Harekat kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz'de sancak ve varlık gösteriliyor, keşif ve gözetleme icra ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz'e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlarıyla her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar yaparken, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin gerçekleştirdiği tatbikatlara düzenli katılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: Uyuşturucuya bu yıl kalıcı bir darbe vurmak gerekir10 Şubat 2021 Çarşamba 14:02
  • Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi10 Şubat 2021 Çarşamba 13:44
  • PTT aracılığıyla 'evde maaş ödemesi' uygulaması 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç kesimleri rahatlattı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:44
  • Ankara Çayı, kırmızıya boyandı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:37
  • Evlat nöbetine katılan anne Nihari Turan: Kızımı çok özledim, dönsün evine10 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
  • Kapadokya'nın 'gizli hazineleri'nden Çat Vadisi turistleri ağırlamak için gün sayıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 13:00
  • FETÖ'nün sözde 'mülkiye yapılanması sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda10 Şubat 2021 Çarşamba 12:59
  • İnternetten Sevgililer Günü hediyesi alırken dolandırıcıların ağına düşmeyin10 Şubat 2021 Çarşamba 12:58
  • Vakıflar Genel Müdürü Ersoy 2021 hedeflerini açıkladı10 Şubat 2021 Çarşamba 12:57
  • Göbeklitepe'deki monolitin Milli Uzay Programı tanıtımında kullanılması Şanlıurfalıları sevindirdi10 Şubat 2021 Çarşamba 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti