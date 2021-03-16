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Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de iş birliği! Son dakika ile duyuruldu

Türkiye ve Mısır'ın yeniden görüşmelere başlamasının ardından ABD ile de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenleyecek.
Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de iş birliği! Son dakika ile duyuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu Doğu Akdeniz'de kapsamlı eğitimleri gerçekleştirecek. 

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

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