Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de iş birliği! Son dakika ile duyuruldu

Türkiye ve Mısır'ın yeniden görüşmelere başlamasının ardından ABD ile de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenleyecek.