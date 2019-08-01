Türkiye ve dünya gündemi 1 Ağustos 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Yüksek Askeri Şura toplanıyor

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verecek

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımına ve Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

5- TÜİK, 2019 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

6- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ikili ve üçlü ön görüşmeleri izleniyor.

7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek.

- Bakan Kasapoğlu, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılacak.

10- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

- Yeni Malatyaspor, evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

11- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

12- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.