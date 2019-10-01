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Türkiye ve dünya gündemi 1 Ekim 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 1 Ekim 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor.

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. 

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

- Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek, yasama yılı açılış resepsiyonu verilecek.

- TBMM'deki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. 

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile "Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imza törenine iştirak edecek.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.

5- TÜİK, 2018 yılı belediye atık istatistiklerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya gelecek.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

8- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak. 

- Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-German ekibiyle karşılaşacak, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek. 

10- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)

11- ULEB Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, İtalyan ekibi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşılaşacak. 

12- FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme turunda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsveç'in Boras Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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