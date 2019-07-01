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Türkiye ve dünya gündemi - 1 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi - 1 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

- Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel’de vereceği öğle yemeğine iştirak edecek Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi Temsilciler Meclisinde kabul edecek. 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuşma yapacak, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek, TBMM-Duma İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkez Konferans Salonu'nda "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

6- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

7- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.

8- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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