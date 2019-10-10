Türkiye ve dünya gündemi 10 Ekim 2019

10 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

2- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek, il değerlendirme toplantısı, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile toplantıya katılacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Dünya Gıda Günü kapsamında "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" temasının işleneceği etkinlik düzenlenecek.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

7- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.

8- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Uluslararası Eğitim Fuarını ve Bakü Türk Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak, Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle bir araya gelecek.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanması, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya gelecek.

11- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. maç haftası başlayacak. C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç yapılacak.

12- EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek.

13- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.