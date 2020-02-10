Türkiye ve dünya gündemi 10 Şubat 2020

10 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katılacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na iştirak edecek.

5- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile 2010-2018 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

6- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4 senet değişim ihalesi düzenlenecek.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Çavuşoğlu, Karadağ'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

10- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlanacak.

15- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türk Milli Takımı'ndan 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar, 130 kiloda da Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

18- TFF 1. Lig'de 21. haftanın son maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü, Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor karşı karşıya gelecek.

19- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla sona erecek.