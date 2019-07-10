Türkiye ve dünya gündemi 10 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" ele alınacak.

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı'na katılacak, Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev ile bir araya gelecek ve Orta Kafa Balık Tutma Buz Trolü "Skorpion"un suya indirilme törenine iştirak edecek.

9- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

10- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

11- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 29 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

12- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili Maslak'ta Kulüpler Birliği Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

13- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Die-des-Vosges - Colmar arasındaki 5. etap yarışıyla sürüyor.

14- Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

15- TFF 2. Lig ve 3. Lig grup kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

16- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

17- UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları devam ediyor.

18- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.