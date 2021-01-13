  • BIST 1.550
  • Altın 445,253
  • Dolar 7,4387
  • Euro 9,0871
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne de iştirak edecek.

(Ankara/13.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Maltepe ve Kartal ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Kırıkkale/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Yozgat/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, Polatlı'da STK ve oda yöneticileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- TÜİK, Kasım 2020 dönemi sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşecek. Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında düzenlenecek üçlü toplantının ardından Bakanlar ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

(İslamabad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu mücadelesinin ikinci gününde İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Tuzlaspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmaları yapılacak. 

(Konya/15.45/İstanbul/18.45/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında, Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. 

(Üsküp/20.00) 

14- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle, federasyonun Riva'daki tesislerinde değerlendirme toplantısında bir araya gelecek. 

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

15- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımını konuk edecek; G Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/20.00/Kudüs/22.00) (Fotoğraflı)

16- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

17- Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. 

(Denizli/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

18- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına OGM Ormanspor-Nesibe Aydın ve BOTAŞ-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek. 

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

19- Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Spor Toto maçları yapılacak. 

(İstanbul/12.00/Artvin/13.00) (Fotoğraflı)

20- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

21- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ın tekler finalinde Kazak Alexander Bublik ile Avustralyalı Alex de Minaur karşı karşıya gelecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı)

22- Judoda milli sporcuların da mücadele ettiği "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sona erecek.

(Doha/11.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi13 Ocak 2021 Çarşamba 09:34
  • 'Mahrem imam' FETÖ'nün Yazıcıoğlu soruşturmasına müdahalesini anlattı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:24
  • Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
  • Esed rejiminden İsrail'in Deyrizor'a hava saldırısı düzenlediği iddiası13 Ocak 2021 Çarşamba 09:22
  • ABD Temsilciler Meclisi, Mike Pence'e 'anayasayı kullanarak Trump'ı görevden alma' çağrısı yapan tasarıyı onayladı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:22
  • Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar Kovid-19'dan dolayı büyük tehlike altında13 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
  • Kanada Başbakanı Trudeau değiştirdiği kabinesine bir Müslüman bakan daha ekledi13 Ocak 2021 Çarşamba 09:19
  • Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de bulunan cesetlerin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:18
  • FBI: Kongre olayları kapsamında şu ana kadar 160 dava açıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:17
  • ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti