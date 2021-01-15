Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programına katılacak.

- Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi ve Keşan Belediyesi ile Tekirdağ Valiliğini ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.00/ Tekirdağ/16.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin Temel Atma Töreni'ne ve Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışına katılacak.

(Konya/10.30/11.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Kadın Kolları Kongresine katılacak.

(Rize/14.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Valiliği, Hassa Belediyesi, Bayezid-i Bistami Türbesi, İskenderun Belediyesi, İskenderun Limak Limanı'nı ziyaret edecek, Hatay Altınözü yol çalışmaları ile Kırıkhan Kızılkaya şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/10.00/17.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler izleniyor

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/14.30)

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kuzey Makedonya'da yapılan C Grubu mücadelesinde 3. maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)