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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza törenine katılacak.

(Yalova/12.00-14.00) 

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, belediyeyi ziyaret edecek, ilçeye doğal gaz arzı töreninin ardından ilk doğal gaz abonesinin evine ziyarette bulunacak.

(Manisa/14.00-17.40) 

4- Güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar izleniyor.

5- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Süper Lig'in 19. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İstanbul/Gaziantep/16.00/Antalya/19.00) 

8- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. ve son maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. 

(Üsküp/20.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique Hentbol takımıyla karşı karşıya gelecek. 

(Nantes/18.00)

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Galatasaray-OGM Ormanspor, Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek. 

(İstanbul/13.00/17.30/Afyonkarahisar/15.15) 

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Beşiktaş HDI Sigorta-Çankaya Üniversitesi maçıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/15.00) 

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