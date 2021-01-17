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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

2- Süper Lig'in 19. haftasına Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. 

(Denizli/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00) 

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 11, 12 ve 15. haftalardan, Kırmızı Grup'ta 15. haftadan ertelenen toplam 4 maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 13. haftadan ertelenen 1 karşılaşma oynanacak. 

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Beko-Beşiktaş derbisinin yanı sıra Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15/İzmir/20.00)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında iki Türk ekibinin mücadelesinde Muratpaşa Belediyespor, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Yalıkavakspor'u konuk edecek. 

(Antalya/15.00) 

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-PTT ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA maçları oynanacak. 

(İstanbul/14.00/17.00)

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