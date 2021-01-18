Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin il kongresine katılacak.

(Aydın/12.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, un fabrikası açılışına ve partisinin il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Mardin/10.15/12.00/15.00/17.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Muş/12.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il kongresine katılacak.

(Bingöl/13.00)

7- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Elazığ/10.00/16.00)

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongresi ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/13.00/17.00)

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Manisa/10.30/15.00)

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Yeniden Asya" webinarına katılacak.

(Ankara/11.30)

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.45)

13- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bartın)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Süper Lig'in 19. haftası Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/19.00)

16- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2'nci seri başlayacak. Fransa'daki D Grubu mücadelesinde Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek.

(Bourges/19.00)

17- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ertelenen İnegölspor- Sancaktepe FK maçı oynanacak.

(Bursa/13.00)