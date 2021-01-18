Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin il kongresine katılacak.
(Aydın/12.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, un fabrikası açılışına ve partisinin il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.
(Mardin/10.15/12.00/15.00/17.30)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin il kongresine iştirak edecek.
(Muş/12.00)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il kongresine katılacak.
(Bingöl/13.00)
7- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, partisinin il kongresine iştirak edecek.
(Elazığ/10.00/16.00)
8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongresi ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Kilis/13.00/17.00)
9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Manisa/10.30/15.00)
10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Yeniden Asya" webinarına katılacak.
(Ankara/11.30)
11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.45)
13- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bartın)
14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
15- Süper Lig'in 19. haftası Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00/19.00)
16- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2'nci seri başlayacak. Fransa'daki D Grubu mücadelesinde Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek.
(Bourges/19.00)
17- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ertelenen İnegölspor- Sancaktepe FK maçı oynanacak.
(Bursa/13.00)
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