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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin il kongresine katılacak.

(Aydın/12.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, un fabrikası açılışına ve partisinin il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Mardin/10.15/12.00/15.00/17.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Muş/12.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il kongresine katılacak.

(Bingöl/13.00)

7- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Elazığ/10.00/16.00)

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongresi ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/13.00/17.00)

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek. 

(Manisa/10.30/15.00)

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Yeniden Asya" webinarına katılacak.

(Ankara/11.30) 

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.45)

13- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

(Bartın)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Süper Lig'in 19. haftası Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/19.00/19.00)

16- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2'nci seri başlayacak. Fransa'daki D Grubu mücadelesinde Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. 

(Bourges/19.00)

17- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ertelenen İnegölspor- Sancaktepe FK maçı oynanacak.

(Bursa/13.00)

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