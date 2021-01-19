Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

- Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul edecek.

(İstanbul/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 3. Bölge apartman görevlileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sancaktepe ilçe kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Ticaret Sanayi Odası Fuar Alanı'nda düzenlenecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Çorum/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçeşehir Mevkisi Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Düzce/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Amasya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

11- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Senato Genel Kuruluna hitap edecek ve hükümeti için güvenoyu arayacak.

(Roma)

12- Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlanacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezinin açılış törenine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor Kulübünün eski Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer'in kabirlerine, Maçka Belediyesi ve Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübüne de ziyarette bulunacak.

- Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularıyla buluşma ve malzeme dağıtım törenine katılacak Kasapoğlu, Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçını izleyecek.

(Trabzon/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Gençlerbirliği ve Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)

17- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

18- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, 6'ncı ve son maçında deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşılaşacak.

(Nymburk/20.30)

19- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisine devam edilecek. İspanya'daki A Grubu'nda İzmit Belediyespor, ev sahibi Perfumerias Avenida'yla, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, ev sahibi USK Prag'la, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, Basket Landes'le karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/21.45/Prag/21.00/Bourges/22.00)

20- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yeni sezon, gruplarda çeşitli merkezlerde ilk seri maçlarıyla başlayacak. Macaristan'daki A Grubu mücadelesinde Bellona Kayseri Basketbol, ev sahibi Uni Gyor'le, Türkiye'deki C Grubu organizasyonunda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir diğer Türk temsilci Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'la, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rusya'dan MBA Moskova ile karşılaşacak.

(Gyor/19.00/Hatay/16.00/Brno/17.00) (Fotoğraflı)