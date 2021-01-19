  • BIST 1.572
  • Altın 440,943
  • Dolar 7,4579
  • Euro 9,0178
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul -5 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

- Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul edecek.

(İstanbul/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 3. Bölge apartman görevlileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sancaktepe ilçe kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Ticaret Sanayi Odası Fuar Alanı'nda düzenlenecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. 

(Çorum/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçeşehir Mevkisi Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Düzce/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Amasya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

11- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Senato Genel Kuruluna hitap edecek ve hükümeti için güvenoyu arayacak. 

(Roma) 

12- Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlanacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezinin açılış törenine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor Kulübünün eski Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer'in kabirlerine, Maçka Belediyesi ve Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübüne de ziyarette bulunacak.

- Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularıyla buluşma ve malzeme dağıtım törenine katılacak Kasapoğlu, Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçını izleyecek. 

(Trabzon/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Gençlerbirliği ve Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak. 

(Kayseri/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)

17- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı yapılacak. 

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

18- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, 6'ncı ve son maçında deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşılaşacak. 

(Nymburk/20.30)

19- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisine devam edilecek. İspanya'daki A Grubu'nda İzmit Belediyespor, ev sahibi Perfumerias Avenida'yla, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, ev sahibi USK Prag'la, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, Basket Landes'le karşı karşıya gelecek. 

(Salamanca/21.45/Prag/21.00/Bourges/22.00)

20- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yeni sezon, gruplarda çeşitli merkezlerde ilk seri maçlarıyla başlayacak. Macaristan'daki A Grubu mücadelesinde Bellona Kayseri Basketbol, ev sahibi Uni Gyor'le, Türkiye'deki C Grubu organizasyonunda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir diğer Türk temsilci Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'la, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rusya'dan MBA Moskova ile karşılaşacak. 

(Gyor/19.00/Hatay/16.00/Brno/17.00) (Fotoğraflı)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars’ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar19 Ocak 2021 Salı 09:48
  • Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünün programını paylaştı19 Ocak 2021 Salı 09:48
  •  Kar yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ‘cansuyu’ oldu19 Ocak 2021 Salı 09:47
  • Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'19 Ocak 2021 Salı 09:46
  • 'Baby karpuz' sadece 5 gram19 Ocak 2021 Salı 09:45
  • Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı19 Ocak 2021 Salı 09:40
  • Türkiye'ye temsilcilik atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu19 Ocak 2021 Salı 09:39
  • Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi19 Ocak 2021 Salı 09:34
  • Fransa'da polis müdahalesi sonrası bebeğini düşüren kadın, polisten şikayetçi oldu19 Ocak 2021 Salı 09:33
  • Tunus Cumhurbaşkanından gençlere 'gösterilerde mülklere zarar vermeyin' çağrısı19 Ocak 2021 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti