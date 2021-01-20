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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlanacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30/18.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak. 

(Ankara/18.00) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sakarya il kongresine ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/12.30-17.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00) 

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Etkinliği" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 1. Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı'na katılacak ve Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.15) 

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul edecek.

(Ankara/15.00)

9- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak.

(Washington)

11- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, 1 şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin takdim törenine iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı ve Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılış törenlerine katılacak. 

(Samsun/11.00/12.00)

15- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesine Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek. 

(Rize/Hatay/16.00/İstanbul/19.00)

16- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, 6'ncı ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak. 

(İstanbul/20.00) 

17- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçlarına devam edilecek.

- Türkiye'deki C Grubu mücadelesinde ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın CEKK Cegled takımıyla, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'dan Spartak Moskova ile karşı karşıya gelecek. 

(Hatay/16.00/19.00)

18- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, 15. haftadan ertelenen Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, 18. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, 20. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol-Halkbank ve 21. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma maçları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/Şanlıurfa/14.00/Bursa/15.00/Artvin/14.00/İstanbul/14.00)

19- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor, 23. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak. 

(İstanbul/14.00/17.00) 

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