Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlanacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30/18.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sakarya il kongresine ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/12.30-17.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Etkinliği" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 1. Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı'na katılacak ve Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.15)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul edecek.

(Ankara/15.00)

9- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak.

(Washington)

11- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, 1 şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin takdim törenine iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı ve Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılış törenlerine katılacak.

(Samsun/11.00/12.00)

15- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesine Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Hatay/16.00/İstanbul/19.00)

16- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, 6'ncı ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

17- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçlarına devam edilecek.

- Türkiye'deki C Grubu mücadelesinde ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın CEKK Cegled takımıyla, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'dan Spartak Moskova ile karşı karşıya gelecek.

(Hatay/16.00/19.00)

18- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, 15. haftadan ertelenen Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, 18. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, 20. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol-Halkbank ve 21. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma maçları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/Şanlıurfa/14.00/Bursa/15.00/Artvin/14.00/İstanbul/14.00)

19- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor, 23. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/17.00)