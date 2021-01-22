Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ile beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.45/17.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi Tanıtım Töreni"ne video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havaalanı Yeni Terminal Binası Şantiyesi'nde incelemede bulunacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Gaziray Projesi Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak, Gaziray Tünel Şantiyesi ile Gaziantep-Nizip-Birecik Yolu Şantiyesi'nde brifing alacak.

(Gaziantep/09.30-16.00)

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nda inceleme yapacak, Diyarbakır Besi OSB'yi ziyaret edecek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe desteğiyle kurulan Beymir Et Entegre Tesislerinin açılışını yapacak ve sektörle ilgili kuruluş başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Diyarbakır/10.00-19.00)

7- TÜİK, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

10- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın devralmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

13- Beşiktaş Kulübünün erkek basketbol takımı için yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30)

14- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.