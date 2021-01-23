Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile iştirak edecek.

- Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.

(İstanbul/14.30/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek ve il koordinasyon toplantısına iştirak edecek. Karaismailoğlu, Altınşehir (Adıyaman Üniversitesi) Kavşağı açılış törenine katılacak ve Adıyaman Karayolları Şube Şefliğine ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/10.00/11.00/12.00)

3- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Süper Lig'de 21'inci ve sezonun ilk devresinin son hafta mücadelesi Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

6- TFF 1. Lig'de sezonun ikinci devresi 18. hafta mücadelesiyle başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Ankaraspor ve Adana Demirspor-Bursaspor maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

7- Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/13.30)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex-Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen-Büyükçekmece Basketbol ve Anadolu Efes-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/12.00/Tokat/15.30)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Karayolları-PTT, İlbank-Sistem9 Yeşilyurt, VakıfBank-Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet, Çan Gençlik Kalespor-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/14.30/İstanbul/14.00/15.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen iki maç yapılacak.